人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国海军“和平方舟”号医院船结束访问基里巴斯前往汤加

2023年07月23日08:49 | 来源：新华网
小字号

7月22日，中国海军“和平方舟”号医院船驶离基里巴斯首都塔拉瓦。当地时间22日上午10时，执行“和谐使命-2023”任务的中国海军“和平方舟”号医院船圆满结束对基里巴斯的首次访问，驶离基里巴斯首都塔拉瓦，前往本次任务的第二站汤加努库阿洛法港。新华社发（黎宇 摄）

7月22日，中国海军“和平方舟”号医院船驶离基里巴斯首都塔拉瓦。当地时间22日上午10时，执行“和谐使命-2023”任务的中国海军“和平方舟”号医院船圆满结束对基里巴斯的首次访问，驶离基里巴斯首都塔拉瓦，前往本次任务的第二站汤加努库阿洛法港。新华社发（黎宇 摄）

新华社和平方舟7月22日电（黎云 刘博）当地时间22日上午10时，执行“和谐使命-2023”任务的中国海军“和平方舟”号医院船圆满结束对基里巴斯的首次访问，驶离基里巴斯首都塔拉瓦，前往本次任务的第二站汤加努库阿洛法港。

靠泊塔拉瓦港期间，“和平方舟”号医院船连续7天为当地民众、中方机构人员、华人华侨等提供免费医疗服务。除主平台全天候接诊外，“和平方舟”号医院船还派出多支医疗分队赴基里巴斯中央医院、老人协会、社区、学校等进行医疗服务、急救技能培训和健康宣教，派出小艇前出外岛开展巡诊。共诊疗当地患者6633人次，实施剖宫产、白内障、腹腔镜胆囊切除等手术20例。“和平方舟”号医院船还接生了在南太平洋国家和地区的首位“和平宝宝”。任务官兵还走进南太大学基里巴斯分校、KGV高中、警察总署等地开展文化联谊和体育赛事活动。多领域、高频度、深层次的互动交流，增进了彼此互信、加深了双方友谊。

7月21日，中国海军“和平方舟”号医院船医生在基里巴斯一民众家为一名幼儿处理头部皮肤感染。新华社记者 黎云 摄

7月21日，中国海军“和平方舟”号医院船医生在基里巴斯一民众家为一名幼儿处理头部皮肤感染。新华社记者 黎云 摄

此次中国海军舰船的首次到访，受到基里巴斯政府的高度重视。基总统马茂在“和平方舟”号医院船抵达当天亲临码头迎接，靠泊期间，先后3次登船并看望医护人员和住院当地民众。马茂表示：“你们的到来，不仅带来了医疗服务，更是对基里巴斯和平和繁荣的贡献。”

当日，基方在码头举行了隆重的欢送仪式，基里巴斯卫生部长、教育部长和当地民众，以及中国驻基里巴斯大使馆工作人员和中方机构、华人华侨代表等在码头送行。离开基里巴斯后，“和平方舟”号医院船将按计划前往“和谐使命-2023”任务的第二站汤加。

7月22日，中国海军“和平方舟”号医院船结束基里巴斯访问，驶离塔拉瓦港。新华社发（桂江波 摄）

7月22日，中国海军“和平方舟”号医院船结束基里巴斯访问，驶离塔拉瓦港。新华社发（桂江波 摄）

7月22日，中国海军“和平方舟”号医院船结束基里巴斯访问，驶离塔拉瓦港。新华社发（桂江波 摄）

7月22日，中国海军“和平方舟”号医院船结束基里巴斯访问，驶离塔拉瓦港。新华社发（桂江波 摄）

7月22日，中国海军“和平方舟”号医院船结束基里巴斯访问，驶离塔拉瓦港。新华社发（桂江波 摄）

7月22日，中国海军“和平方舟”号医院船结束基里巴斯访问，驶离塔拉瓦港。新华社发（桂江波 摄）

7月21日，中国海军“和平方舟”号医院船医护人员涉水登岛，前往基里巴斯一诊疗点。新华社记者 黎云 摄

7月21日，中国海军“和平方舟”号医院船医护人员涉水登岛，前往基里巴斯一诊疗点。新华社记者 黎云 摄

7月22日，中国海军“和平方舟”号医院船驶离基里巴斯首都塔拉瓦任务官兵向送行人群挥手告别。新华社发（黎宇 摄）

7月22日，中国海军“和平方舟”号医院船驶离基里巴斯首都塔拉瓦任务官兵向送行人群挥手告别。新华社发（黎宇 摄）

7月22日，中国海军“和平方舟”号医院船驶离塔拉瓦港途中，基里巴斯当地民众驾船挥手告别。新华社发（桂江波 摄）

7月22日，中国海军“和平方舟”号医院船驶离塔拉瓦港途中，基里巴斯当地民众驾船挥手告别。新华社发（桂江波 摄）

7月21日，中国海军“和平方舟”号医院船官兵到基里巴斯一学校与孩子们进行交流。新华社记者 黎云 摄

7月21日，中国海军“和平方舟”号医院船官兵到基里巴斯一学校与孩子们进行交流。新华社记者 黎云 摄

7月21日，中国海军“和平方舟”号医院船医护人员携带医疗设备和药品，乘渔船前往基里巴斯一小岛为民众提供医疗服务。新华社记者 黎云 摄

7月21日，中国海军“和平方舟”号医院船医护人员携带医疗设备和药品，乘渔船前往基里巴斯一小岛为民众提供医疗服务。新华社记者 黎云 摄

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部