7月22日，中国海军“和平方舟”号医院船驶离基里巴斯首都塔拉瓦。当地时间22日上午10时，执行“和谐使命-2023”任务的中国海军“和平方舟”号医院船圆满结束对基里巴斯的首次访问，驶离基里巴斯首都塔拉瓦，前往本次任务的第二站汤加努库阿洛法港。新华社发（黎宇 摄）

新华社和平方舟7月22日电（黎云 刘博）当地时间22日上午10时，执行“和谐使命-2023”任务的中国海军“和平方舟”号医院船圆满结束对基里巴斯的首次访问，驶离基里巴斯首都塔拉瓦，前往本次任务的第二站汤加努库阿洛法港。

靠泊塔拉瓦港期间，“和平方舟”号医院船连续7天为当地民众、中方机构人员、华人华侨等提供免费医疗服务。除主平台全天候接诊外，“和平方舟”号医院船还派出多支医疗分队赴基里巴斯中央医院、老人协会、社区、学校等进行医疗服务、急救技能培训和健康宣教，派出小艇前出外岛开展巡诊。共诊疗当地患者6633人次，实施剖宫产、白内障、腹腔镜胆囊切除等手术20例。“和平方舟”号医院船还接生了在南太平洋国家和地区的首位“和平宝宝”。任务官兵还走进南太大学基里巴斯分校、KGV高中、警察总署等地开展文化联谊和体育赛事活动。多领域、高频度、深层次的互动交流，增进了彼此互信、加深了双方友谊。

7月21日，中国海军“和平方舟”号医院船医生在基里巴斯一民众家为一名幼儿处理头部皮肤感染。新华社记者 黎云 摄

此次中国海军舰船的首次到访，受到基里巴斯政府的高度重视。基总统马茂在“和平方舟”号医院船抵达当天亲临码头迎接，靠泊期间，先后3次登船并看望医护人员和住院当地民众。马茂表示：“你们的到来，不仅带来了医疗服务，更是对基里巴斯和平和繁荣的贡献。”

当日，基方在码头举行了隆重的欢送仪式，基里巴斯卫生部长、教育部长和当地民众，以及中国驻基里巴斯大使馆工作人员和中方机构、华人华侨代表等在码头送行。离开基里巴斯后，“和平方舟”号医院船将按计划前往“和谐使命-2023”任务的第二站汤加。

7月22日，中国海军“和平方舟”号医院船结束基里巴斯访问，驶离塔拉瓦港。新华社发（桂江波 摄）

7月22日，中国海军“和平方舟”号医院船结束基里巴斯访问，驶离塔拉瓦港。新华社发（桂江波 摄）

7月22日，中国海军“和平方舟”号医院船结束基里巴斯访问，驶离塔拉瓦港。新华社发（桂江波 摄）

7月21日，中国海军“和平方舟”号医院船医护人员涉水登岛，前往基里巴斯一诊疗点。新华社记者 黎云 摄

7月22日，中国海军“和平方舟”号医院船驶离基里巴斯首都塔拉瓦任务官兵向送行人群挥手告别。新华社发（黎宇 摄）

7月22日，中国海军“和平方舟”号医院船驶离塔拉瓦港途中，基里巴斯当地民众驾船挥手告别。新华社发（桂江波 摄）

7月21日，中国海军“和平方舟”号医院船官兵到基里巴斯一学校与孩子们进行交流。新华社记者 黎云 摄

7月21日，中国海军“和平方舟”号医院船医护人员携带医疗设备和药品，乘渔船前往基里巴斯一小岛为民众提供医疗服务。新华社记者 黎云 摄

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