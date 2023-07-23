7月22日，在韩国首尔，人们手举标语参与反战游行。新华社发（杨畅 摄）

新华社首尔7月22日电（记者陆睿 周思雨）韩国民间团体“停战70年朝鲜半岛和平行动”22日在首尔市中心举行反战游行活动，反对韩美日加强军事合作，呼吁停止制造半岛军事紧张，打造和平共存、合作共赢的亚洲。

参与反战游行的人群高喊口号，手举“停止韩美联合军事演习”“反对韩美日军事合作”“停止敌对行动、走向和平”等标语，从首尔广场一路行进至光化门广场，提议通过对话合作、而非制裁和军事威胁解决半岛问题，呼吁停止半岛及亚洲地区的军备竞赛、构建没有核威胁的朝鲜半岛。

7月22日，在韩国首尔，人们手举标语参与反战游行。新华社发（杨畅 摄）

据活动组织方介绍，“停战70年朝鲜半岛和平行动”由数百个韩国民间小团体及个人等组成。

此次反战游行活动期间，“停战70年朝鲜半岛和平行动”发表声明说，决不应该放弃通过和平协商解决半岛问题。“战争不是解决问题的手段，制裁施压不是解决问题的方法，我们不会容忍任何人再次把这片土地变成残酷的战场。”

7月22日，在韩国首尔，人们手举标语参与反战游行。新华社发（杨畅 摄）

声明还说，停止敌对、恢复信任是构建半岛持久和平和实现半岛无核化的关键。“为了打开对话之门、重启协商，必须停止韩美联合军演，我们坚决反对将半岛推向地区纷争的中心。”

当天，“停战70年朝鲜半岛和平行动”还与其他多个韩国、日本的民间团体组织举行共同记者会，呼吁消除冷战思维，缓解东亚军事紧张。

来自韩日两国的民间团体代表在记者会上表示，包括B-52战略轰炸机、核动力航母等美国战略资产越来越频繁地进入半岛周边，越是这样频繁引入美国核资产、扩大军事演习，越会加剧地区紧张。不能重蹈战争覆辙是韩日两国民众的共同心愿，今后韩日民间团体将继续为推动半岛和东亚和平不懈努力。

(责编：艾雯、刘叶婷)