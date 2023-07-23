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维护南海和平稳定必须排除美国干扰（国际论坛）

维罗妮卡
2023年07月23日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　对话与合作是维护南海和平稳定、化解矛盾和分歧、增进各方互信的最佳途径。在推进“南海行为准则”磋商的进程中，东盟国家应增强自主性，排除来自美国的影响和干扰

　　

　　当前，东盟国家和中国正积极推进“南海行为准则”磋商。在磋商过程中，十分重要的一点是，东盟国家应增强自主性，排除来自美国的影响和干扰。唯有如此，地区国家才能有效维护南海和平稳定。

　　美国外交政策一贯奉行双重标准，给地区和世界和平稳定带来威胁。美国插手南海事务既没有法理依据，也没有道义基础。美国没有加入《联合国海洋法公约》，却试图以《联合国海洋法公约》之名在南海制造矛盾。美国企图以种种借口加大对地区事务的干涉，只会破坏地区和平稳定。

　　美国极力激化南海问题，目的是希望复制冷战时期的策略，在南海周边结成以美国为首的同盟体系，加强对地区国家的控制，并对中国实施围堵。目前，很多东盟国家都感受到了来自美国的压力，都为美国企图在本地区增加军事存在而感到担忧。美英澳核潜艇合作给地区安全带来的风险，也引发了地区国家的严重关切。

　　对话与合作是维护南海和平稳定、化解矛盾和分歧、增进各方互信的最佳途径。美国的冷战和零和博弈思维在地区没有市场，地区国家普遍希望以和平谈判化解分歧，共同维护地区和平稳定。东盟国家同中国不仅地缘相近，而且是互惠互利的合作伙伴，在维护南海和平稳定方面有共同责任。2002年签署的《南海各方行为宣言》确立了各方处理南海问题的基本原则和共同规范，特别是确立了由直接有关的主权国家通过友好磋商和谈判，以和平方式解决它们的领土和管辖权争议的重要共识。当前，各方在《南海各方行为宣言》精神的指引下，继续推进“南海行为准则”磋商，将为南海和平稳定提供更强有力的制度保障。

　　南海应该成为造福周边国家的合作之海。东盟国家和中国都希望进一步拓展海上合作，促进共同发展繁荣。在海洋经济、海洋科技、海洋生态环境保护等各方面，东盟国家同中国拥有广阔合作空间。通过共同努力，双方一定能充分释放海洋合作潜力，为各自发展增添动力，同时也为维护南海和平稳定积累更多互信，凝聚更大共识。

　　（作者为印度尼西亚国际战略研究中心中国研究中心主任）

　　《 人民日报 》（ 2023年07月23日 03 版）

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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