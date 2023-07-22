人民网约克7月21日电 （邢雪、郭锦标）日前，中国驻英国大使郑泽光走访了利兹大学和约克大学，与校方就中英教育合作举行会面，并与中国留学生代表座谈。

利兹大学与约克大学均位于英格兰北部，均与中国高校开展了长期合作。利兹大学建校已有近120年历史，是英国一流研究性大学集团——罗素大学集团创始成员之一，有雄厚的教学科研实力和良好的国际声誉，目前有近6000名中国学生在此学习。约克大学具有雄厚的教学科研实力和良好的国际声誉，同中国多所“双一流”高校开展了双向交流和务实合作。目前有近3000名中国学生在此学习。

19日，郑泽光会见了利兹大学校长比滕代克教授，感谢校方长期以来对中国留学人员的悉心照顾。郑泽光指出，近年来，利兹大学同中国多所“双一流”高校开展了双向交流和务实合作，使双方共同受益。利兹大学长期开展中国研究，开设汉语课程，在帮助英国社会更好认知中国方面发挥了积极作用。当前，中国人民正以中国式现代化建设全面推进中华民族伟大复兴，高度重视教育、科技、人才工作，坚持教育对外开放。希望利兹大学继续走在对华合作的前列，进一步加强同中国高校的交流与合作，实现优势互补、互利双赢。欢迎利兹大学师生到中国深度体验和交流学习。

比滕代克校长热烈欢迎郑泽光一行首次访问利兹大学，表示该校同中国合作有着悠久的历史，她为双方合作取得的丰硕成果感到自豪。中国师生在该校勤奋学习，表现突出。利兹大学将秉持多元开放的精神，不断深化同中国高校的学术交流与合作。利兹希望更多英中两国优秀学生到彼此国家学习，增进两国青年的相互理解和认知。

郑泽光还看望了利兹大学中国留学生代表，并观看孔子学院师生表演的精彩节目。

19日，郑泽光访问约克大学，会见该校校长杰弗瑞教授。郑泽光感谢校方为中国留学生提供的良好学习环境。郑泽光指出，中国坚持走中国式现代化道路，扎实推进绿色转型和高质量发展，继续推动高等教育国际化。希望约克大学以约克与南京结为友城为契机，抓住中国发展新机遇，加强同中国高校的交流与合作。欢迎约克大学师生到中国参访和交流。

杰弗瑞校长欢迎郑泽光一行访问约克大学，表示该校秉持开放办学、国际化精神，同中国多所高校保持良好合作，取得丰硕成果。中国学生勤奋学习，积极参加学校活动，表现突出。约克大学期待更多英中两国优秀师生到彼此高校学习，促进科研合作和学术交流，增进相互理解和认知。

访问期间，郑泽光还看望了在约克大学就读的中国留学生，认真听取大家分享留学经历。

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