人民网利兹7月20日电 （邢雪、郭锦标）日前，中国驻英国大使郑泽光访问了英格兰北部城市利兹，与当地官员举行了会见。

利兹是英国北部重要经济中心、制造业中心、金融中心和教育中心，与中国杭州市的友城关系取得丰硕成果。18日，郑泽光访问利兹，分别会见该市市长加斯威特和市议会领袖路易斯。

郑泽光在会见加斯威特时指出，中国正在全面推进中国式现代化建设，进一步扩大高水平对外开放，加快绿色低碳转型和数字化经济建设。中国经济长期向好、潜力大、韧性强的基本面没有改变，将持续给包括英国在内的世界各国提供新机遇。杭州与利兹各具优势，合作潜力大。希望双方继续以友城关系为依托，深化互利合作和人文交流，更好造福两市人民。

郑泽光在会见路易斯时表示，中英处在不同的发展阶段，经济互补性强，加强互利合作有利于双方实现各自发展目标。利兹在创新科技、高端制造业、教育等方面具有优势，同中国城市合作潜力很大。杭州与利兹友城关系的良好发展就是中英合作共赢的一个缩影。中方支持杭州同利兹进一步加强教育、文化交流，深化经贸、创新等领域互利合作，更好造福两地人民，助推中英关系发展。

加斯威特市长表示利兹市高度重视同杭州市的友城关系，十分感谢杭州在英国疫情期间给予利兹的帮助，并对该市同中国在贸易、金融、教育、文化、医药卫生、基础设施建设等领域合作的丰硕成果深感自豪。中国的持续快速发展令人羡慕，这为利兹与杭州的务实合作提供了广阔空间。利兹愿与杭州等中国城市加强交往，相互学习，拓展合作。

路易斯感谢郑泽光组织中国企业家代表团来利兹探讨合作机遇，相信这有助于促进利兹以及英格兰北部地区拓展对华合作，实现共同发展。利兹市同中国联系紧密，近万名中国留学生在利兹大学等高校留学，越来越多的中资企业前来投资兴业并受到当地欢迎。利兹市希望加强同中国的交往，扩大经贸、教育、文化、旅游等领域合作，促进各自经济发展和民生改善。

两位当地官员均表示，欢迎杭州市派代表团来访。中国驻曼彻斯特总领事唐锐等参加会见。

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