新华社北京7月22日电 （国际观察）祸害世界的美式谎言

新华社记者宋盈 朱瑞卿 邱夏

“芬太尼”近日在美国涉华“谎话榜”上成为热词。美国国会参议院部分议员再次拿芬太尼问题向中国发难，将这种阿片类药物在美国国内的滥用问题甩锅中国，上演又一场“谎言秀”。

分析人士指出，美国芬太尼危机的根源在自身，一些美国政客却编造谎言甩锅推责他国，这已成为他们处理国内棘手难题的惯用套路，实际上美国企图“内病外治”根本行不通，只会害人害己，也使得国际社会日益看清美国“谎言帝国”的真面目。

“谎言成为国家安全政策特征”

美国前驻苏联大使乔治·凯南曾在一次演讲中承认，必要的谎言是美国二战后外交的重要组成部分。

多年来，美国一些政客打着“自由、民主、人权”等旗号，对许多国家肆意诽谤诋毁，制造战争动乱，把侵略干涉美化成推进所谓“民主”，把巧取豪夺粉饰成“维护正义”，把生灵涂炭描绘成“保护人权”。这样的例子比比皆是。

1964年，美国政府宣称美军军舰在北部湾遭到越南民主共和国鱼雷艇袭击。美国国会随后通过所谓“北部湾决议案”，批准政府全面介入越南战争。2005年，美国国家安全局发布报告承认，当时美国军舰附近“有很大可能”根本没有越南民主共和国的军舰。

2003年，美国基于所谓“拥有大规模杀伤性武器”的理由对伊拉克发动战争。时任美国国务卿鲍威尔在联合国安理会会议上拿出一个装有白色粉末的试管，信誓旦旦地声称这是伊拉克正在研制的“大规模杀伤性武器”。如今20年过去，美国在伊拉克从未发现“大规模杀伤性武器”的踪影。

在苏丹，美军轰炸制药厂，称该厂正在“生产化学武器”，后来调查发现该厂在为苏丹民众生产药品；在叙利亚，美国资助“白头盔”组织制作虚假视频，捏造叙利亚拥有化武的证据，武装干涉叙内政；美国还宣称古巴等国使用“秘密武器”使美驻外使领馆人员患上怪病，美情报部门经联合调查于今年3月承认该事件“极不可能”由外国敌对势力造成。

澳大利亚“对话”网站文章指出，几十年来，隐瞒、欺骗和彻头彻尾的谎言一直是美国国家安全政策的特征，一届又一届政府试图借此误导对手，或掩盖错误和失败。

把说谎当做“课程”

曾任美国中情局局长的前国务卿迈克·蓬佩奥曾在2019年一次讲话中“交底”：“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃。我们还有一门课程专门来教这些。这才是美国不断探索进取的荣耀。”

美国确实将编造谎言变成了不断重复练习和实操的“课程”。从“强迫劳动”“新冠溯源”“间谍气球”到“芬太尼”问题，美方无视自身严重问题，在涉华议题上捏造大量谎言，变换花样给中国扣帽子、泼脏水。这些谎言在事实面前不堪一击。

2020年，蓬佩奥启动“清洁网络”计划，谎称中国企业对美国家安全和公民隐私“构成重大威胁”，企图在5G领域打压华为等中企。为兜售这一计划，蓬佩奥和时任副国务卿克拉奇前往多个国家游说。迄今，欧美国家未发现华为等中国企业的电信设备存在安全隐患，但这并不妨碍一些美国政客进行诋毁抹黑。

近期，美国官方和媒体又就所谓中国在古巴修建“间谍设施”散布一系列自相矛盾的信息，无视自己对多国进行大规模、无差别窃听窃密的劣迹。

在禁毒问题上，美方无视中方对毒品的“零容忍”态度及采取的最严格管控和最严厉处罚，多次对中国横加指责，却不愿在国内将药物监管落到实处。

尼加拉瓜外交部长蒙卡达指出，美国试图利用人权等问题破坏中国稳定，目的“就是为了阻碍中国的发展”。这实际上是在侵犯他国主权，以维护自身霸权。

国际信誉严重滑坡

“我对美国的未来深感忧虑，因为我们看到自己身处一个将谎言正常化的时代。”今年6月，美国国家过敏症和传染病研究所前任所长福奇指出，虚假信息和阴谋论在美国盛行，将严重破坏社会秩序的基础。

近年来，美国国内经济增长乏力，中产阶级收入停滞，贫富差距不断增大。面对自身结构性问题，美国政府选择把国内深层次结构性矛盾甩锅到他国身上，寻找“替罪羊”。

《南华早报》评论文章指出，要让人们害怕一种抽象威胁并将其变成直接威胁，需要最非同寻常的虚假信息宣传。对美国政客来说，中国是一个转移注意力的重大因素，会让美国民众分散对自己社会所面临严重问题的注意力。

但谎言是有反噬作用的，美国国际信誉因此不断下滑。德国联邦议院左翼党议员塞维姆·达代伦撰文指出，越来越多的民众受够了美国这种好战、道德说教和新殖民主义剥削延续的混合体。越来越多的国家决定不再用美元进行贸易。这意味着美国的霸权模式正处于生死存亡的危机之中。

尼加拉瓜外交部长蒙卡达认为，面对美国的抹黑和诋毁，广大发展中国家一方面必须揭露美国的国际罪行和谎言，另一方面应努力捍卫真理、独立、国家主权和人民尊严。

(责编：于洋、崔越)