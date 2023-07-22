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第七届中央文献翻译与研究论坛在西宁召开

2023年07月22日13:32 | 来源：中央文献翻译
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7月22日，第七届中央文献翻译与研究论坛在青海省西宁市召开，来自中央党史和文献研究院、外交部、中国外文局、北京大学、北京外国语大学、天津外国语大学、北京第二外国语学院、大连外国语大学、中国海洋大学、西北大学、黑龙江大学、国防科技大学等30余家机构、高校的专家学者参加开幕式。

开幕式主会场

本届论坛主题为“习近平新时代中国特色社会主义思想暨党的二十大精神对外传播”，旨在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，探讨如何通过中央文献的对外翻译传播，讲好中国共产党的故事和中国故事，展示中华文明的精神标识和文化精髓。

本届论坛下设6个平行分论坛，围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想的对外翻译与国际传播”“党的二十大报告精神的翻译研究与阐释”“中共党史对外译介与中国共产党形象塑造”“对外话语体系建设与国际传播效能提升”“中央文献翻译的理论与实践探索”“中央文献翻译的跨学科研究”等议题展开研讨。

“中央文献翻译与研究论坛”创办于2015年，是国内关于政治文献对外翻译与研究的高端学术活动，意在为中央文献对外翻译传播搭建研讨对话平台、交流合作平台和成果发布平台，助力构建中国话语和中国叙事体系。

本届论坛由中央党史和文献研究院第六研究部、天津外国语大学联合主办，青海民族大学承办，《国外理论动态》杂志协办。

论坛将持续到7月23日。

(责编：于洋、崔越)

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