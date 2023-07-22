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中方希望早日恢复俄乌粮食与化肥出口

2023年07月22日09:39 | 来源：新华网
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新华社联合国7月21日电 中国常驻联合国副代表耿爽21日在安理会审议乌克兰人道问题时发言说，中方希望早日恢复俄罗斯和乌克兰粮食与化肥出口。

耿爽说，黑海港口农产品外运协议以及关于俄罗斯粮食化肥出口的谅解备忘录，对于保障全球粮食供应、稳定全球粮食市场具有重要意义，应得到均衡、全面、有效执行，并解决好有关方面的合理关切。中方希望有关各方从维护国际粮食安全大局出发，特别是从缓解发展中国家粮食危机出发，同联合国有关机构共同努力，加紧对话协商，坚持相向而行，争取平衡解决各方合理关切，早日恢复俄罗斯与乌克兰粮食与化肥的出口。

耿爽说，一段时间以来，乌克兰地面形势持续升级，扩大化趋势愈发明显，多处重要民用基础设施遇袭。中方呼吁当事方保持冷静克制，严格遵循国际人道法，避免袭击平民和民用基础设施，全力遏制冲突扩大化趋势，防止引发更大规模的人道危机。

耿爽表示，解决乌克兰危机引发的有关问题的根本之道在于实现乌克兰问题的政治解决。中方再次呼吁冲突当事方尽快重启和谈，呼吁国际社会为此创造良好条件。

(责编：于洋、崔越)

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