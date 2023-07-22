人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2023年韩国中国商会代表大会在首尔举行

2023年07月22日09:25 | 来源：中国新闻网
小字号

中新网韩国丽水7月22日电 (记者 刘旭)当地时间21日下午，2023年韩国中国商会会员代表大会在首尔成功举办。商会会员单位及媒体代表近百人与会，中国驻韩国大使邢海明出席会议并致辞、使馆公使衔参赞谷金生陪同参会。

邢海明祝贺韩国中国商会召开会员大会，肯定商会工作和成绩，并强调，今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年，意义十分重大。在新的奋斗征程上，希望大家再接再厉，砥砺前行，进一步发挥自身优势，推动中韩经贸合作走深走实，迈上新台阶。邢海明还就加强学习、安全、规范、团结、责任等提出希望和要求，并表示，中国驻韩国大使馆将一如既往鼎力支持韩国中国商会各项工作的开展，与商会共同谱写中韩合作发展的新篇章。

商会会长尹为宇在作韩国中国商会2022年工作报告时表示，韩国中国商会在各界友好人士的关心支持以及全体会员的共同努力下，按照商会宗旨和职能，在疫情防控常态化背景下，积极开展经贸活动，推动中韩企业交流，为促进两国经贸合作作出了不懈努力。韩国中国商会2023年将继续发扬中国企业开拓进取精神和社会责任感，发挥海外前沿优势，提升贸易投资合作质量和水平，加强对中资企业服务，进一步深化中韩企业家交流、中韩地方和产业等领域合作。

商会执行会长俞海燕主持会议并作韩国中国商会2022年财务报告和2022年会员变动情况报告，2022年共有4家企业加入商会，此外，2023年上半年又有15家新会员入会，最后介绍了新副会长单位提名情况。

韩国中国商会监事中国外运韩国公司总经理孙玮作2023年监事报告时指出，韩国中国商会监事严格按照依法依规履行职责，以财务监督为中心，坚持会议监督、合规管理、财务管理规范化，维护商会利益和会员单位的合法权益。

大会通过了韩国中国商会2022年工作报告、第十七届韩国中国商会2022年度财务报告、韩国中国商会2022年监事报告以及两家新副会长单位提名等决议。(完)

(责编：于洋、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部