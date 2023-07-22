中新网韩国丽水7月22日电 (记者 刘旭)当地时间21日下午，2023年韩国中国商会会员代表大会在首尔成功举办。商会会员单位及媒体代表近百人与会，中国驻韩国大使邢海明出席会议并致辞、使馆公使衔参赞谷金生陪同参会。

邢海明祝贺韩国中国商会召开会员大会，肯定商会工作和成绩，并强调，今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年，意义十分重大。在新的奋斗征程上，希望大家再接再厉，砥砺前行，进一步发挥自身优势，推动中韩经贸合作走深走实，迈上新台阶。邢海明还就加强学习、安全、规范、团结、责任等提出希望和要求，并表示，中国驻韩国大使馆将一如既往鼎力支持韩国中国商会各项工作的开展，与商会共同谱写中韩合作发展的新篇章。

商会会长尹为宇在作韩国中国商会2022年工作报告时表示，韩国中国商会在各界友好人士的关心支持以及全体会员的共同努力下，按照商会宗旨和职能，在疫情防控常态化背景下，积极开展经贸活动，推动中韩企业交流，为促进两国经贸合作作出了不懈努力。韩国中国商会2023年将继续发扬中国企业开拓进取精神和社会责任感，发挥海外前沿优势，提升贸易投资合作质量和水平，加强对中资企业服务，进一步深化中韩企业家交流、中韩地方和产业等领域合作。

商会执行会长俞海燕主持会议并作韩国中国商会2022年财务报告和2022年会员变动情况报告，2022年共有4家企业加入商会，此外，2023年上半年又有15家新会员入会，最后介绍了新副会长单位提名情况。

韩国中国商会监事中国外运韩国公司总经理孙玮作2023年监事报告时指出，韩国中国商会监事严格按照依法依规履行职责，以财务监督为中心，坚持会议监督、合规管理、财务管理规范化，维护商会利益和会员单位的合法权益。

大会通过了韩国中国商会2022年工作报告、第十七届韩国中国商会2022年度财务报告、韩国中国商会2022年监事报告以及两家新副会长单位提名等决议。(完)

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