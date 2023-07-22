中新网7月21日电 综合外媒报道，美国佛罗里达州教育理事会日前批准了针对佛州公立学校非洲裔美国人历史教学的新标准，引发广泛争议。该州共和党籍州长德桑蒂斯对此类改革表示支持，民主党籍副总统哈里斯则称此举是一种“侮辱”。

当地时间19日，这套课程新标准获佛州教育理事会会议批准。美国有线电视新闻网(CNN)报道称，新标准要求教学中说明“奴隶所学习的技能，在一些情况下，也可用于他们的个人利益”。

此外，据美国《人物》杂志网站报道，新标准要求教学中让学生认识罗莎·帕克斯(Rosa Parks)等著名非裔民权运动家，但并不教授这些著名人物的“历史和抗争”。

据《人物》报道，美国副总统哈里斯在20日的一场活动上谈及佛州新标准时称，“他们试图让我们产生认知否定，这是对我们的侮辱，我们绝不会容许。”卡玛拉·哈里斯是美国首位有非裔和亚裔血统的副总统。

CNN报道称，佛州教育部门沟通主管艾利克斯·兰法克尼对新标准表示支持，认为这将巩固佛州在美国教育界的领先地位。他表示，“任何没有偏见的观察者都会得出结论，认为这是深入的、综合的一套非裔美国人历史(教学)标准”。

兰法克尼认为，“(新标准)包含了非裔美国人历史的各方面，包括好的、坏的和丑陋的”，而佛州教育部门将继续为学生们提供“真实和准确的”非裔美国人历史教学。

CNN报道中提及佛州教育协会的反对观点。该协会是覆盖佛州各地区的教师联盟。该协会认为，这套新标准对学生有负面影响，“佛州自1994年起就教授非裔美国人历史，这是倒退了一大步。”

佛州教育协会主席安德鲁·斯帕认为，佛州州长、共和党总统竞选人德桑蒂斯所推动的这一系列教育改革，都和他的“政治目的”有关。

据此前英国《卫报》报道，德桑蒂斯推行“反警醒”(Anti-WOKE)政策，禁止教育机构、企业教授学生和雇员任何会让人因肤色、性别或国籍而“感到内疚、痛苦或任何形式的心理困扰”的内容。

今年年初，佛州政府也拒绝了美国大学理事会推行试点的《非裔美国人研究》大学预修课程(AP课程)，认为其“无教育价值”“宣扬政治理念”。

(责编：于洋、崔越)