中新网7月21日电 据韩联社报道，韩国海洋水产部次官朴成训21日表示，韩国政府要求于日本福岛核电站附近注入压舱水的船舶在韩国管辖海域以外更换，并实施核辐射检测，对压舱水进行层层把关。

据报道，目前，对于从距离核电站事故发生地较近的福岛、宫城两县出发的船舶，韩国海洋水产部要求其在公海上更换压舱水，并对未更换的船舶进行全面调查。

报道称，该部门还针对青森、岩手、茨城、千叶四县进行压舱水抽查，并利用移动式检测设备对从上述六县入港的船只开展快速检测。

朴成训强调，韩国政府将对压舱水问题进行严格管理，以免使国民担忧。他表示，船舶停靠港口后，韩国海洋水产部的检查员将立即登船检查压舱水更换情况。

“若发现在管辖海域以外更换压舱水的情况，将抽取样本，并用移动式检测设备在1小时以内检测其辐射量。” 朴成训说。

据此前报道，日本政府计划在2023年夏天正式开启福岛核污水排海，但这一决定遭到国际社会广泛质疑和反对，在日本国内也引发强烈担忧。

(责编：于洋、崔越)