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王毅同埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克会谈

2023年07月22日06:06 | 来源：新华网
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新华社亚的斯亚贝巴7月21日电（记者汪平）中央外办主任王毅7月21日在亚的斯亚贝巴同埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克会谈。

王毅表示，中国和埃塞是肝胆相照的好兄弟、守望相助的好朋友、共同发展的好伙伴。中方在埃塞维护国家和平稳定的关键时刻同埃塞人民站在一起，在埃塞进入恢复和平、国家重建的新阶段将继续同埃塞人民站在一起。中方坚定支持埃塞维护国家主权和领土完整，支持埃塞致力于国家团结稳定，支持埃塞在地区和国际事务中发挥更大作用，愿同埃塞继续加强战略协作，深化各领域务实合作，共同捍卫两国根本利益和发展中国家共同利益，维护国际关系基本准则。

王毅说，中国同埃塞合作潜力巨大。中方愿同埃塞加强高层交往和各部门各层级交流，支持有实力、信誉好的企业赴埃塞投资兴业，加快实施重点合作项目，扩大双边贸易规模，帮助埃塞推进工业化和农业现代化，提高自主发展能力。希望埃塞采取切实有效措施保障中方机构和人员安全。中方愿同埃塞共同推进落实“非洲之角和平发展构想”,支持非洲人以非洲方式解决非洲问题。

德梅克表示，埃塞同中国关系历史悠久，坚定致力于在双边、地区和多边层面加强对华合作。埃塞感谢中方对埃塞维护国家安全稳定提供的帮助，期待中方支持埃塞巩固和平、开展重建、振兴经济，支持中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，愿同中方加强政府、政党、企业等全方位交往，深化经贸领域互利合作。埃塞坚决反对以人权为工具干涉发展中国家内政，积极支持参与发展中国家集体合作，愿同中方共同落实“非洲之角和平发展构想”,促进地区和平与繁荣。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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