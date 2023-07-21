新华社亚的斯亚贝巴7月21日电（记者汪平）7月21日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在赴南非出席金砖国家安全事务高级代表会议途中顺访埃塞俄比亚，埃塞总理阿比在亚的斯亚贝巴会见王毅。

阿比高度评价中国特色社会主义道路取得的巨大成就，赞赏中国坚定走符合自身国情的发展道路，经济社会发展日新月异，为发展中国家树立了榜样。埃塞永远不会忘记中方在埃塞面临困难时给予的有力支持，视中方为可信赖的伟大朋友。埃塞愿借鉴中方发展理念和经验，努力实现农业自给自足和经济快速增长，推动绿色可持续发展。埃塞恪守一个中国原则，支持中方在国际事务中所持立场，积极参与共建“一带一路”，愿与中方密切各领域互利合作，推动两国关系取得更大发展。

王毅表示，埃塞是有重要影响力的非洲大国。中国同埃塞互为全面战略合作伙伴，两国有共同目标和共同追求，在共建“一带一路”、中非合作论坛等框架下开展了富有成果的合作，走在中非合作前列。中方珍视同埃塞的传统友谊，坚定支持埃塞国内重建和经济复苏，愿同埃塞进一步挖掘合作潜力，帮助埃塞加快推进工业化，实现农业现代化，探索绿色低碳发展。中方鼓励有实力、信誉好的企业赴埃塞投资兴业，愿为埃塞缓解债务压力发挥积极作用。希望埃塞积极营造良好的营商环境。

王毅说，中国对非合作是南南合作的重要组成部分，是朋友之间的相互支持帮助。中方在对非合作中从不干涉别国内政，从不附加政治条件，从不谋求地缘政治私利。中方愿同包括埃塞在内的非洲国家一道，加强在贸易投资、绿色发展、数字经济、健康卫生等领域合作，不断开创中非合作新局面。

同日，王毅还同埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克会谈。

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