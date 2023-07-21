新华社布鲁塞尔7月21日电 专访：期待同中国深化各领域合作——访玻利维亚总统阿尔塞

新华社记者任珂

玻利维亚总统阿尔塞日前在比利时首都布鲁塞尔接受新华社记者专访时表示，玻利维亚期待同中国加强发展战略对接，深化各领域合作，将玻中战略伙伴关系提升到新水平。

阿尔塞是在布鲁塞尔参加欧盟-加勒比和拉丁美洲国家峰会期间接受新华社记者专访的。阿尔塞强调，在许多国际多边场合，玻中双方在包括人权领域在内的事务上相互支持，在一些全球和区域重大问题上持相同或相近立场。

他说，玻利维亚同中方在共建“一带一路”、推动构建人类命运共同体方面已有密切合作。玻中两国都认为，国际各领域的合作与发展应惠及和造福世界所有国家和人民。“首先，玻中都坚持多边主义；第二，双方都认为技术和经济（发展）必须惠及世界上每个人，尤其是当前处于贫困中的人们。”

阿尔塞指出，当前全球治理体系正在发生巨大变化。美国、欧洲等西方国家和地区在经济、社会等领域出现诸多尖锐矛盾。与此同时，一些发展中国家，如金砖国家正在崛起。以美国为首的西方国家试图采取所谓的“去风险”和“脱钩”等手段，阻碍经济和科技的全球化发展，阻止新兴国家崛起，玻方对此表示坚决反对。

阿尔塞高度评价玻中关系。他说，玻中两国有着深厚友谊，非常感谢中国在玻抗击新冠肺炎疫情期间提供的帮助。他回忆道，本届政府于2020年11月成立时，正值疫情形势严峻，中国积极与玻方开展抗疫合作，在玻最困难的时刻提供了疫苗和药品等。

阿尔塞指出，玻中两国经济发展优势互补，两国在资源开发等领域的合作不仅惠及双方，还将造福世界。玻利维亚矿产资源丰富，现在正处于自然资源产业化时期，玻愿与所有来玻企业一起实现矿产开发产业化。“中国对我们来说是一个非常重要的合作伙伴，我们拥有自然资源，中国拥有先进的开采和加工技术。”

同为发展中国家，玻利维亚也在为发展经济和提高人民生活水平而努力探索。阿尔塞认为，中国在消除贫困等方面的经验做法值得研究和借鉴。此外，玻利维亚与中国都拥有悠久的历史文化，期待两国继续深化文化领域的交流互鉴。

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