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外交部发言人：日本军国主义发动细菌战的恶行铁证如山

2023年07月21日18:30 | 来源：新华网
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新华社北京7月21日电（记者 成欣）外交部发言人毛宁21日说，日本学者披露的日本官方资料再次表明，日本军国主义发动细菌战的恶行铁证如山，不容否认和抵赖。日方应认真倾听国内外的正义呼声，切实正视并深刻反省日本军国主义侵略历史，消除遗毒，不要重蹈历史覆辙。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，日前有日本学者首次从日本厚生劳动省文件中发现曾对华发动细菌战的731部队职员表等官方文件，其中详细记录了该部队结构、队员姓名和职衔，包括日本细菌战元凶、731部队首任部队长石井四郎的相关资料。中方对此有何评论？

毛宁表示，第二次世界大战期间，侵华日军公然违反国际法，对中国人民发动了令人发指的细菌战，进行了惨无人道的人体活体试验，犯下了反人类的滔天罪行。“日本学者披露的日本官方资料再次表明，日本军国主义发动细菌战的恶行铁证如山，不容否认和抵赖。”

“我们赞赏日本国内有识之士揭露和直面历史真相的勇气。日方应认真倾听国内外的正义呼声，切实正视并深刻反省日本军国主义侵略历史，消除遗毒，不要重蹈历史覆辙。”她说。

(责编：卫嘉、袁勃)

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