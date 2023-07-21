人民网 孙鸿宇

7月12日，由商务部主办、农业农村部国际交流服务中心承办的非洲法语国家农业种植研修班在京开班。本次培训班为期14天，共有来自非洲法语国家的18名学员参加培训。

培训班老师、农业农村部全国农业技术推广服务中心正高级农艺师孙钊在接受人民网采访时表示，当前，非洲国家普遍把发展农业、实现农业自给自足作为解贫脱困、实现经济发展和保障社会稳定的首要任务，“他们希望借鉴中国的农业发展经验，学习中国的先进技术，提高本国的农业生产水平，缓解粮食危机。”

孙钊现场指导农民耕种。受访者供图

中非农业合作见实效 学技术 传品格

中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非在农业领域的合作成就可圈可点。孙钊表示，中非农业合作让非洲农民获得许多实实在在的好处，“农业农村部在非洲许多国家设立了农业技术示范中心，为许多非洲国家带去了农作物优良品种和先进技术，大幅度增加了当地粮食产量。”

孙钊表示，非洲国家利用中国技术资源，提升农业附加值，促进经济发展，成功脱贫的案例很多。他曾参观过中国援建赞比亚的棉纺厂。中国方面专门派农技专家，带领当地农民种植棉花，收获的棉花送到棉纺厂当原料，加工成服装进行销售。工厂的建造及产业链的延长不但解决了当地人民的就业难题，为政府创造了税收，还带动了周边地区棉花种植区域的扩大，成为了当地最重要的龙头企业。

孙钊从事农业领域多年，援外经验十分丰富。“中国专家团队根据相关国家的实际情况，有针对性地讲解农业技术，并手把手带领学员开展实习，不仅让学员掌握原理，回国后还能做到实操。”

莱索托地处非洲高海拔地区，冬天仍会下雪结冰，温度较低。当地冬季蔬菜生产成了一个大问题。孙钊团队针对这种情况，专门安排了农业生产技术的课程，从设计到施工再到温室内的生产技术逐一细致讲解，对重要步骤手把手指导，让学员们彻底掌握利用塑料大棚生产蔬菜的技术。他们回国后利用所学知识修建温室大棚，许多人还把自己种植蔬菜的照片发给孙钊，表示他们种植的大棚蔬菜在当地市场上很受欢迎，填补了冬季缺少蔬菜的空档。

“我们的专家把中国农民辛勤劳作、务实苦干的作风也带到了非洲。”专家们顶着烈日，指导当地农民在田间进行耕作。“行动胜过语言，非洲人民非常信任我们。援外专家勤劳务实的工作作风在一定程度上也影响了当地农民的耕作观念，提升了他们自力更生、搞好粮食生产的志气和能力。”孙钊说。

农业农村部全国农业技术推广服务中心正高级农艺师孙钊。人民网 孙鸿宇摄

援外经历笑泪交织 促情谊 暖人心

当问及援外工作感受时，孙钊表示，“无论是驻外还是援外工作肯定会遇到许多困难，但是过后回想起来，当时的经历都变成了最珍贵的回忆。”

说到最感动的事情，孙钊如数家珍。援外培训期间，大部分当地学员不了解中国，也不了解中国人民。在经过一段时间的朝夕相处后，大家逐渐从陌生人变成熟人，从相熟到相知，最后变成难舍难分的一家人。以至于后来在每个研修班结束的时候，孙钊都会故意躲开这些学员，减少离别带来的悲伤。很多学员在机场送别时，情绪激动甚至失控大哭。

这些学员表现出来的对于中国政府和中国人民的热爱和感激让孙钊每每谈起都热泪盈眶。“他们对中国的深厚感情像种子一样，在心里生根发芽，在家族与亲朋好间传播扩散。”孙钊说，“也许我看不到这颗种子开花结果，但我坚信，一定会有其它人、子孙后代因为我们的努力和付出，生活在一个更美好的世界。”

孙钊向当地农户讲解粘虫板工作原理。受访者供图

共享未来发展机遇 谈合作 谋发展

中非农业有很强的互补性，合作潜力大，符合双方长远利益。改革开放以来，中国农业快速发展，在主要农产品的种植和加工、畜禽饲养、农机具生产、渔业捕捞和加工等方面优势突出。“我国的杂交水稻生产、动植物保护、农林园艺和农业机械化四项技术推广在发展中国家广受欢迎。”

中非两国农业合作前景广阔。孙钊指出，非洲具备发展农业的良好自然条件，为我国与非洲国家开展南南合作提供了坚实的物质基础。非洲国家可以和中国一起在全球治理和区域合作方面共同发声，维护多边主义，共同推动全球粮农治理体系改革发展。“在非洲，无论政府高层还是普通百姓，对中国专家帮助非洲发展农业都有很高的期待。他们期待着中国的专家带来更好的品种和技术，帮助他们生产更多的粮食，降低贫困和饥饿人口的数量。”

中国在推动乡村振兴过程中，促进农村经济发展、促进城乡融合取得的成绩，为非洲国家提供了宝贵的经验。“中国朝着共同富裕的方向稳步前进，不仅对中国自身意义重大，也为其他致力于缩小贫富差距的国家带来启示。时代发展需要越来越多的援外培训工作人员。希望今后以援外培训为平台，中非双方推动实现更大范围、更宽领域、更深层次的农业国际合作。” 孙钊表示。

(责编：崔越、杨牧)