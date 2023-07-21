人民网北京7月21日电 （孙鸿宇）近日，由商务部主办、农业农村部国际交流服务中心承办为期14天的非洲法语国家农业种植研修班在京开班。18名学员分别来自布隆迪、多哥、刚果（金）、刚果（布）、马达加斯加、喀麦隆。

农业是中非合作的重点领域。中国坚持“授人以渔”，通过实施农业援外培训项目、援建农业技术示范中心、派出高级农业专家等方式，与广大发展中国家分享农业生产技术和管理经验，帮助发展中国家提升粮食安全水平和农业可持续发展能力。

布隆迪环境、农业与牧业部自我发展和农业与环境推广动员司长迪斯马斯·米纳尼表示，中国援建的鲁齐巴齐水电站助力布隆迪经济发展，提高当地农业灌溉水平，“中国与非洲各国的工农业合作，是基于平等原则上的友好互助、分享经验、共享技术。”多哥农业部工程师库迪玛·博昆博表示，中国对非洲国家的帮助是具体有效的，“中国帮助多哥建设道路是长远之举。道路连接各个城市，促进农业及其他产业的可持续发展，生产、销售、消费等各个环节都得到实实在在的好处。十年后再回看这些举措，我们一定会意识到非洲发展迈出了一大步。”

非洲法语国家农业种植研修班学员合影 受访单位供图。

大米是马达加斯加的主食。但是长期以来，由于种子质量、种植技术等原因，马达加斯加的稻米生产不能完全满足本国民众的需求。2007年以来，中国与马达加斯加开展杂交水稻技术合作。“中国是非洲可靠的伙伴。通过此次培训，我们学习了中国的种植经验和先进技术，为马达加斯加农业发展提供了良好借鉴，促进马达加斯加技术创新与农业现代化。”马达加斯加农业和畜牧业部农业和农村传播和培训处长米蒂亚·菲诺安娜·拉库图阿里索纳说。

在为期14天的培训中，丰富多彩的内容不但让学员们对中国农业的发展有了更加深刻的了解，也对中非未来合作充满期待，希望借鉴中国发展的成功经验，找到适合本国的发展道路。菲诺安娜期待未来非中、马中之间有更多项目落地，有更频繁的人员交流，“希望未来越来越多的中国专家前往马达加斯加。”库迪玛表示，中国的发展道路值得非洲借鉴，是我们学习的榜样。“希望未来在全球重大问题诸如气候变化进行更多科研方面的合作，为政策制定提供更加科学的参考。”

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