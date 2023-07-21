人民网罗马7月21日电 （记者谢亚宏）中国国际贸易促进委员会、中国国际商会举办的首届中国国际供应链促进博览会（以下简称链博会）推介会近日在意大利米兰举行。

中国贸促会副会长陈建安、中国驻米兰总领馆总领事刘侃、中国驻意大利大使馆公使衔参赞李滨、意中理事基金会主席马里奥·波塞利、秘书长马可·贝廷、米兰市议会前议长斯特法诺·迪马尔蒂诺、意大利对外贸易委员会米兰办公室主任安德烈亚·德因诺琴蒂、中国意大利商会负责人、圣马力诺不管部长洛伦佐·里卡尔迪、意大利工业家联合会代表马可·托森先生，以及意大利对华友好关系协会、马耳他商会、圣马力诺总商会的代表、中资企业和意大利相关企业的负责人、媒体界人士等40余人出席了本次活动。

陈建安表示，今年11月28日至12月2日，中国贸促会将在中国北京举办以“链接世界，共创未来”为主题的首届链博会。这是全球首个以供应链为主题的国家级展会，是中国推进高水平对外开放的新平台，是促进全球产业链供应链稳定畅通和交流合作的公共产品。与传统展会相比，首届链博会突出三个“不一样”特色。即办展理念、方式、成效不一样。链博会是一个上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动的开放型国际合作平台，将发挥贸易促进、投资合作、创新集聚、学习交流四大平台作用，着力推动构建稳定和富有韧性的全球产业链供应链。

刘侃在讲话中指出, 当今世界正在经历百年未有之大变局，世界经济复苏艰难曲折，全球产业链供应链加速重构。过去几年，中意经贸关系增速在中国与欧洲各国贸易中名列前茅，中国经济将快速复苏，中国超大规模市场优势和内需潜力也将进一步释放。希望以此次“链博会”为契机，中意双方进一步密切经贸往来，加强产业链供应链合作，打造稳定、安全、畅通的产业体系，为中意经贸持续健康发展注入新动力，为推动中意各领域友好交流和务实合作、实现经济社会高质量发展作出不懈努力。

李滨在致辞中表示，中意互为重要经贸伙伴，两国经济优势互补，经贸合作韧性强、潜力大。双向投资保持稳定，船舶制造、清洁能源等领域合作取得积极成果。两国企业在北非、拉美地区的第三方市场合作进展顺利。

波塞利在致辞中指出，首届链博会的举办，为意大利企业创造了更有吸引力的投资环境。为意大利和中国企业提供互动机会是意中理事基金会的使命，他十分期待链博会能够为中意企业搭建桥梁和纽带，同时也表达了大力支持链博会招商的意愿。

贝廷认为，意大利企业依赖中国制造商生产零部件和成品。中国的成本竞争力、规模经济和生产效率使其在全球市场保持强势竞争力；对于任何想要在中国，乃至在亚洲地区扩大业务，实现国际化的企业来说，中国市场是不可或缺的。作为贸促会多年的合作伙伴，意中理事基金会对首届链博会表示高度认可，这是中意企业在原有基础上建立全新伙伴关系的良好平台。意中理事基金会很荣幸成为链博会在意大利的“官方国家合作伙伴”，将向其会员企业全力招展。

迪马尔蒂诺在发言中指出，链博会聚焦智能汽车链、绿色农业链等5大产业链，与意大利目前高度关注的领域十分吻合，中意合作空间巨大，也展示中国在国际经济中的重要地位。首届链博会将对全球范围内的产业链供应链重新整合产生不可忽视的重大作用，同时给意大利中小企业开拓中国市场提供了一个良好的平台。他非常感谢贸促会为中意工商界提供交流的平台，距离展会开幕尚余130多天，这段期间他将不遗余力进行推介。

中国贸促会驻意大利代表处姚鲁杰在讲话中总结到，今天出席会议的各位友好人士，为中意两国友好关系的发展做出了巨大的贡献。半个世纪以前，中国贸促会与意大利对外贸易委员会于1965年分别在罗马和北京设立了代表处，为中意两国建交做了大量前期工作，也见证了中意关系的蓬勃发展。中意政府委员会第八、九、十次联席会议共同文件均提出：双方肯定中国贸促会、意大利对外贸易委员会等贸促机构和商协会为促进两国经贸合作所做的大量工作；早在1953年ENI石油公司便开始了对华的贸易。意中理事基金会的主席波塞利先生，在中国改革开放之初的1978年便开始了对华的友好经贸活动。今天，马可·贝廷先生、马可·托森先生等一大批对华友好人士正默默的为中意两国的经贸友好关系做出贡献，在此向他们表示崇高的敬意。

推介会上，驻意大利代表处也邀请了一些中企代表，如国航、工商银行、日发精密机械、中通客车、复星集团的代表，同时还有一些意大利的企业，双方就开展一些有关新能源和电动客车方面的合作做了业务洽谈。

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