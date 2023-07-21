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韩中友好联合总会在首尔成立

2023年07月21日15:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔7月21日电 （记者张悦）7月20日，韩中友好联合总会在韩国首尔成立。中国驻韩国大使邢海明出席成立仪式并致辞。韩国前国会议员金星坤、韩中全球协会会长禹守根以及韩国多家友华团体代表等五十余人出席。

邢海明表示，这些年来，中韩发挥地缘相近、经济相融、人文相通的优势，为两国和两国人民带来无数福祉。当前中韩关系面临的困难和挑战增多，越是这种时候，越需要重温建交初心，秉持合作信心，切实尊重彼此核心利益，不让建交30年来取得的成果蒙上灰尘。

邢海明表示，中方愿本着以邻为伴、与邻为善的精神，同韩方加强沟通，重建互信，推动中韩战略合作伙伴关系重回健康稳定发展轨道。风雨之后见彩虹，我们相信，中韩友好终将是两国关系的主旋律，中韩关系一定会走好、走稳、走远。希望韩中友好联合总会各会员团体团结一心，继续充分发挥好中韩民间交流桥梁的作用，努力增进两国人民间的友谊与相互理解，助力中韩关系持续健康发展。

金星坤表示，当前国际形势波谲云诡、复杂多变，韩国所推崇“弘益人间”理念被赋予更多现实意义。即国与国之间应和谐相处，实现共同发展与繁荣。作为隔海相望的永久近邻，韩中两国关系健康稳定发展有益于两国和两国人民。期待韩中友好联合总会成为促进韩中友好乃至东北亚繁荣与稳定的重要民间力量。

禹守根表示，国之交在于民相亲，如能客观、全面向韩民众介绍真正的中国，韩国社会对中国的很多“偏见”便可不攻自破。韩中友好联合总会致力于更大范围、更高层次、更加系统地推进韩中民间交流互动，增进两国人民相互了解和友谊，不断夯实两国友好民意和社会基础。

各会员团体代表纷纷表示，韩中是同舟共济的友好邻邦，短暂“寒风”过后将是更美好的春天。愿为促进两国文化、科技、教育等领域交流合作发挥更多积极作用，将大力支持两国青年交往，为韩中关系发展培养更多优秀后备力量 。

据悉，韩中友好联合总会由韩中全球协会、光州中国中心、釜山中国商务论坛等12家致力于中韩友好的团体联合发起成立，旨在凝心聚智，推动中韩友好交流与合作，促进两国人民之间的友好感情。

(责编：崔越、杨牧)

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