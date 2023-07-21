人民网万象7月21日电 （记者孙广勇）7月20日18时许，随着一声清脆的鸣笛，两台大功率和谐内3型内燃机车首次经中老铁路友谊隧道驶出后，缓缓地停靠在老挝段磨丁口岸站。届时，这两台大功率内燃机车即将赴孟赛、蓬洪、万象南等站执行列车解编及小运转拉运任务，将有效缓解中老铁路老挝段大吨位运输“瓶颈”制约，为即将到来的老挝、泰国农产品运输注入了强劲动力。

两台大功率内燃机车首抵中老铁路老挝段。杨永全、彭祥摄

据介绍，目前在老挝段的内燃机车以东风7G、东风4为主，最大牵引吨位达500吨，而新到的2台两台大功率机车，最大单机牵引吨位可达2000吨左右，由中国大连公司生产制造，属于大功率交流传动货运干线机车，是目前国内单机功率最大的内燃机车。

为充分发挥中老铁路黄金大通道作用，今年以来，中国铁路昆明局集团有限公司与老中铁路有限公司携手，加强全线货源组织，打通全程物流环节，全力满足运输需求。不断提高全线牵引重量，提升释放通道运输能力；优化“澜湄快线”国际货物列车开行方案，推动中老泰果蔬冷链运输实现新突破；组织多式联运“一单制”和提单融资2项试点工作，探索培育“澜湄快线+跨境电商”“中老铁路+西部陆海新通道”“中老铁路+中欧班列”等国际联运新模式。

今年1月至6月，中老铁路国内段累计发送旅客725.5万人次，同比增长151.3%；国外段累计发送旅客125.8万人次，同比增长160.7%。全线累计完成货运量962.1万吨，同比增长94.7%；完成跨境货运量230万吨，同比增长202%。

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