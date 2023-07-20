新华社联合国7月19日电 中国常驻联合国副代表耿爽19日在联大讨论安理会涉叙利亚否决权使用问题时发言，欢迎叙政府允许联合国及其专门机构继续使用巴卜海瓦跨境点向叙西北部提供人道救援。

耿爽说，过去一段时间，安理会围绕叙利亚跨境人道救援授权延期问题进行了多轮讨论，令人遗憾的是，由于各方分歧严重，包括在单边制裁等问题上未能达成共识，两项决议草案都未获通过。

耿爽说，安理会通过决议设立跨境人道救援机制的目的，是为了满足叙西北部民众的人道需求。叙政府日前主动宣布，允许联合国及其专门机构未来6个月通过巴卜海瓦跨境点向叙西北部提供人道救援。中方对叙政府这一负责任和建设性的主权决定表示欢迎。联合国人道主义事务协调办公室已经确认，叙政府的许可能够成为联合国通过巴卜海瓦合法开展人道行动的基础。中方鼓励联合国方面和叙政府通过对话协商，妥善解决操作层面的问题。国际社会要为联合国同叙方加强对话、深化合作营造良好氛围。与此同时，中方重申，跨境救援机制是在特定形势下作出的临时性安排，需要加快向跨线救援过渡，实现逐步取消和最终退出跨境救援。

耿爽说，向叙西北部提供救援不是叙人道问题的全部。要加大对叙利亚人道供资力度，确保叙全境获得充足、均衡、可持续的资金保障。要加大对早期恢复的支持力度，进一步拓展项目范围，在重点领域支持叙实现可持续发展。要立即无条件解除对叙利亚的单边制裁，减少对叙人道救援的干扰以及对叙经济社会发展根基的破坏。

耿爽说，解决叙利亚人道问题的根本之道在于秉持“叙人主导、叙人所有”原则，实现叙利亚问题的政治解决。叙利亚已重返阿拉伯大家庭，相信地区国家团结合作将为叙利亚问题政治解决注入新动力。国际社会也要为叙各派对话和解营造良好外部环境。中方再次敦促外国军队结束在叙非法军事存在，停止一切破坏叙主权和领土完整的行为。

(责编：曹欣悦、崔越)