新华社北京7月19日电 题：推进人与自然和谐共生的现代化——国际社会高度评价习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话

新华社记者

全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话，强调全面推进美丽中国建设，加快推进人与自然和谐共生的现代化。

多国官员、环保等领域专家学者高度评价习近平总书记的重要讲话，认为中国持续推进生态文明建设，取得举世瞩目的巨大成就，实现由全球环境治理参与者到引领者的重大转变，相信中国将继续为全球可持续发展、建设更加美好的世界作出重要贡献，为世界各国绿色发展提供宝贵借鉴。

“从大城市到农村，我看到巨大转变”

习近平总书记在讲话中全面总结了我国生态文明建设取得的举世瞩目的成就特别是历史性、转折性、全局性变化，强调经过顽强努力，我国天更蓝、地更绿、水更清，万里河山更加多姿多彩。

巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈认为，讲话体现出尊重自然、顺应自然、保护自然的可持续发展理念，为如何平衡发展和生态环境保护指明了方向。过去10年，中国相关部门携手合作，致力于在保护环境的前提下实现发展目标，并为此采取了切实行动。

“从大城市到农村，我看到中国生态环境的巨大转变。天空越来越干净，街道上电动汽车的数量越来越多。”巴西ABC联邦大学“外交政策观察站”研究员费利佩·波尔图对中国在生态文明建设方面取得的巨大成就深有感触。在他看来，这离不开政策支持和人民对可持续发展理念的认同，绿水青山就是金山银山的理念在中国很多地方已经变为现实。

美国国家人文科学院院士小约翰·柯布说，生态文明建设是有重大价值的奋斗目标。中国高度重视可持续发展，把生态文明建设纳入国家发展战略总体布局，中国在环保和应对气候变化等方面作出了积极努力。

“中国在生态环境保护方面取得显著成就，尤其是在改善空气质量、治理水污染等方面。”尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，讲话强调“建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国家的重要目标”，这充分显示出中国对生态环境保护的重视。相信进入高质量发展阶段的中国将以更广阔视野和更强力度规划推进这项工作。

土耳其促进土中文化交流人士伊凡·卡斯勒访华时发现，“中国的新能源汽车产业蓬勃发展，风能、太阳能等绿色能源科技也令人印象深刻。”他特别提到，中国企业把先进的风能和太阳能发电技术带到土耳其，助力土耳其的绿色发展。

不久前访问中国的沙特阿拉伯国际问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼说，中国宁夏西海固地区发生巨变的故事让他印象尤为深刻。中国持续推进生态文明建设不仅让中国越来越美丽，也为世界各国在防治荒漠化、减少碳排放等方面提供了宝贵经验。

斯里兰卡环保人士萨吉瓦·恰米卡拉说，中国在发展过程中高度重视环境问题，逐步构建了适合不同地域特点的生态环境管理体系。中国正努力建设美丽中国，绿色发展是中国的坚定承诺。

“从根本上造福人民，也启发许多国家”

习近平总书记在讲话中深入分析了当前生态文明建设面临的形势，深刻阐述了新征程上推进生态文明建设需要处理好的重大关系，系统部署了全面推进美丽中国建设的战略任务和重大举措。

联合国环境规划署前执行主任埃里克·索尔海姆多次到中国参观考察，深刻感受到讲话中强调的“牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”的意义。索尔海姆对讲话中强调的“要加强科技支撑”“建设绿色智慧的数字生态文明”等理念深表认同。他说，中国在不少地区实施无人机精准飞播造林，还将人工智能等高科技手段用于保护濒危动物，都取得了重要成果，“值得其他国家学习。”

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔非常关注讲话中有关“正确处理高质量发展和高水平保护的关系”的论述。“在内蒙古自治区，我目睹了中国在荒漠化治理方面取得的巨大成就。中方援建的蒙内铁路等项目也非常注重保护当地生态，中国的生态保护理念在肯尼亚也得到了实践。”

非政府组织卢旺达绿色建筑组织研究员让·穆希尔瓦对讲话中有关“把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置”论述印象深刻。他说：“中国已将绿色发展作为现代化的关键因素，这将从根本上造福人民，也启发许多国家。”

曾参与埃中环保合作项目的埃及环境部生态专家阿德尔·苏莱曼说：“垃圾问题是世界上最严重的环境问题之一。通过更高效回收利用垃圾，中国大大减少了垃圾给环境带来的负面影响。中国还与其他国家分享相关技术，对全球环境保护起到了积极推动作用。”

乌兹别克斯坦政治分析人士库尔班诺夫说，中国在生态环境保护方面的举措和丰富经验，有助于包括乌兹别克斯坦在内的中亚国家推动绿色发展，促进经济可持续增长。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑科尔茹姆巴耶夫从讲话中读出了中国践行绿色低碳发展的决心。“从强化法治保障到完善绿色低碳发展经济政策，从推动有效市场和有为政府更好结合到加强科技支撑……讲话勾勒出中国生态保护事业的发展路线图。”

“中国为全球环境治理作出实实在在贡献”

习近平总书记在讲话中强调，党的十八大以来，我们紧跟时代、放眼世界，承担大国责任、展现大国担当，实现由全球环境治理参与者到引领者的重大转变。多国人士对此深表认同，称赞中国为促进全球环境治理所作贡献。

柬埔寨政府发言人帕西潘注意到，中方在柬承建金港高速公路、国家体育场等项目时非常注重环境保护，也推动了柬方的绿色发展。他说，中国推进生态文明建设坚持以人民为中心，中国以自身努力为全球绿色低碳发展作出重要贡献。

“从萨尔普勒省的石油项目等不少阿中合作项目中可以看出，中国政府和企业非常重视保护当地自然环境。”阿富汗科学院区域研究中心副教授伊姆兰·扎卡里亚说，中国与“一带一路”沿线国家一道致力于生态环境保护，加强与相关国家及环保组织的联系，在设计和开展项目时注重遵守相关国际环保规范。

几内亚环境监测中心专家阿尔法·巴说，他访华时看到了中国在维护生态平衡方面所作努力。“中国致力于实现在保护生态环境基础上的可持续发展，为保护全球生态作出重要贡献。”

“中国一直在探索经济发展和保护环境之间的平衡，这为世界带来重要启示。”卢旺达环境保护专家格雷格·巴昆齐指出，中国实施积极应对气候变化国家战略，提出“双碳”目标并将其纳入生态文明建设整体布局，建成全球最大的清洁能源系统。“作为最大的发展中国家，中国在环境保护和可持续发展方面的举措和经验成就对世界具有重要意义。”

约旦舒巴克风电站现场经理马哈茂德·阿勒哈马迪耶切身感受到中企参与项目运营后发生的积极变化：“中国企业参与运营后，项目整体发电效率提高了两个百分点，项目预计每年可满足约3万户家庭用电，可减少二氧化碳排放约7.5万吨、节水约13万立方米。”“中国清洁能源产业处于全球领先地位，中国积极与世界分享相关技术和经验，对各国推进绿色低碳转型意义重大。”

法国国际问题专家让-皮埃尔·帕日以中国成为全球增加森林资源最多的国家为例说，“只有坚决、切实的行动才能带来生态环境的美化。中国在促进全球环境治理、携手各国推进人与自然和谐共生方面作出了突出贡献。”（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：何梦舒、汤洁峰、王雅楠）

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