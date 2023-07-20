人民网布鲁塞尔7月19日电 （记者牛瑞飞）首届“融”国际青少年文化艺术周日前在布鲁塞尔拉开帷幕。开幕式上，欧盟媒体俱乐部主席巴巴耶里耶欧，布鲁塞尔大区议会议员拉蒂法，中国驻比利时使馆文化处参赞高炜同中欧中比各界嘉宾齐聚布鲁塞尔欧盟媒体俱乐部，共同见证首届融国际文化艺术周的开幕。

活动现场。比利时维他命文化传媒供图

“Fusion”中文为“融”，源自拉丁语fusio，其本意为遇热以后融化的过程，20世纪开始，这一词被更为广泛的用于社会生活领域，描述加入、融入社会，彼此尊重、包容的文化互动行为。

作为国际知名大都会，布鲁塞尔被称作“欧洲首都”。欧盟以及不胜枚举的国际组织都在该地设有总部。这也吸引着世界各地的人前来布鲁塞尔工作、学习、生活，使其成为一个拥有着超过上百个国家居民生活的世界之都。庞大的移民群体、多元的社会氛围以及包容的文化传统让这座城市充满了热情与活力。在这样的一座多民族多文化的城市中，“融”国际文化艺术周应运而生。该项目致力于推动国际文化交流与合作、增进人们对彼此文化的了解和认知。

会上，巴巴耶里耶欧特别欢迎小画家们，她表示孩子们用画笔绘制友谊和美好，认真诠释了“我们是一家”这一国际主题，媒体俱乐部会继续支持欧洲和世界各国的青少年儿童文化艺术交流。

拉蒂法在致辞中强调，青少年是社会的未来，非常高兴在布鲁塞尔看到来自不同民族国家和地区的优秀作品，并呼吁人们关注孩子们的文化艺术需求，让更多的儿童加入到各类国际文化交流的活动中。

高炜希望中欧少年儿童以此次艺术周为契机，通过画笔、音乐、影像、舞蹈、武术等多种艺术表现形式，感受、体验跨民族、跨地域、跨语言、跨文化的美好氛围，拉近心与心的距离，深化中欧友谊。

据首届“融”国际青少年文化艺术周组委会介绍，此次活动由比利时维他命文化传媒承办，得到了欧盟媒体俱乐部，布鲁塞尔移民博物馆，欧洲亚裔联盟与北京栋鸣文化，洛阳小画家协会等多家组织和单位的支持。在为期三周的时间里，围绕着“我们是一家”的主题，来自中欧各地的青少年用画笔、音乐、影像、舞蹈、武术等多种艺术表现形式，在欧盟首府呈现一场场多元的人文交流活动，并在广大的青少年间洒下爱与交融的种子。

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