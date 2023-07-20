在对华关系问题上，美国高官近期多次表态，对华不寻求对抗、冷战或“脱钩”，而是聚焦所谓“去风险”。然而，事实真如他们所说那样吗？

新华社近日连续播发四篇评论，揭穿美国“去风险”的话术陷阱，指出美国口中所谓的“去风险”，其实质是以“去风险”之名行对华“脱钩”之实，继续试图遏制中国发展；其危害是给世界长远发展带来难以承受之重，给当今世界带来巨大风险；其根源是面对中国的快速发展，美国的霸权焦虑症愈发严重；其结局必然是撼动不了中国昂扬奔涌的现代化进程，改变不了中国与世界深度交融的发展格局。

“去风险”的本质：遏制孤立中国

以“去风险”之名行对华“脱钩”之实，继续遏制孤立中国，才是美国话术陷阱背后的真实图谋。美国泛化安全风险，贩卖安全焦虑，将“去风险”的概念扩大化工具化，并通过不断地炒作、利用、异化这一概念，将其与中国关联，意图将中国与“风险”画上等号，将“去风险”路径简化为“去中国化”，以此为对华遏制战略换上新装。

话术变了，背后的目的却一点没变。美国总统国家安全事务助理沙利文一边说寻求“去风险”不是“脱钩”，一边却大谈美国要在关键技术领域设置所谓“小院高墙”战略。在自身遭受巨大损失，严重干扰全球产业链供应链稳定招致大量批评之后，美国一系列操作的目的还是要将中国排除出关键供应链之外，限制中国向产业链价值链更高端攀升，遏制打压中国发展壮大，以维持自己的霸权垄断优势。

不管措辞怎么变，美国以冷战思维看待美中关系的做法没有变，将经贸、科技问题政治化意识形态化的取向没有变，围堵打压遏制中国的目标更没有变。美国为了维护自身霸权，违背各国意愿推进“阵营化”，破坏全球产业链供应链，给世界繁荣稳定构成真正的风险。

“去风险”的危害：徒增全球风险

“去风险”将提升全球经济的冲突摩擦风险，拖累业已疲软的世界经济复苏进程。美国所谓“去风险”，前提是把中国视为“风险”，本质上是把经贸问题政治化、意识形态化，不仅有违世贸组织倡导的自由贸易和非歧视的基本原则，冲击多边贸易体制的权威性有效性，也违背经济规律，最终阻碍世界经济复苏进程。

美国以“去风险”推动与中国“脱钩断链”，四处构建“小院高墙”，阻断科技传播渠道，让全球科技研发呈现碎片化，这将迟滞人类整体科技进步。当今世界，从硬件到软件，从基础科学到应用研发，各国科技发展在彼此融合中不断优化升级和推进。强化科技封锁，破坏既有的全球科技交流合作，将打乱全球多年努力建立起的科技合作生态与供应链良性反馈和循环机制，阻碍行业的创新和生产力提高。

以“去风险”之名行“去中国化”之实，企图拉拢盟友打造排除中国的“平行体系”，这种分裂世界的做法，不仅会给深度交融的全球经济带来巨大风险，也会扰乱全球经济治理，阻碍众多全球共同议题深入推进。“去风险”为经济、技术、思想、文明交流人为设障，破坏各国相互信任基石，世界有可能重陷“冷战”泥沼，诸如消除不平等和贫困、共同应对气候变化等需要国际社会携手推进的进程也将被拖累。

“去风险”的根源：美国霸权焦虑

“脱钩”也好，“去风险”也罢，说到底都体现了美方坐立不安、难以自处的惶恐纠结心态。面对中国的快速发展，美国的霸权焦虑症愈发严重，想尽一切办法对华遏制打压。

所谓对华“去风险”，不过是去除威胁美国霸权的“风险”。美国对中国的歧视和偏见根深蒂固，对中国的发展怀有成见和戒心。美国一贯以意识形态偏见、二元对立的冷战思维看待中国。美国近年来将中国塑造成了挑战其霸权的“假想敌”，把围堵打压中国当作第一要务，遏制中国这一政策主线从未发生变化。

美国视中国为威胁，是在以己度人，拿“国强必霸”的模板硬套在中国身上，犯了战略认知的错误。冷战结束后，美国独霸全球，开启了恃强凌弱、巧取豪夺的“霸权霸凌霸道”模式。美国臆想的所谓“风险”，正是自身劣迹的投射，这些“有罪推定”件件在美国自己身上有迹可循。中国坚持走和平发展、互利共赢的道路，给世界带来的是机遇不是危机，是合作不是对抗，是稳定不是动荡，是保险不是风险。

视中国为“风险”，源于自身竞争力下降，对霸权终结的恐慌。美国长期沉醉于“历史终结”，执迷于“一超独霸”，浑然不知世界格局已经发生了深刻变化。与国际社会绝大多数成员一样，中国主张反对霸权主义和强权政治，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展。让美国恐慌的是，随着中国国际影响力不断提高，这种力量在不断壮大，霸道规则和霸权秩序将再也行不通，美国翻手为云、覆手为雨的日子也将不复存在。

“去风险”的结局：难阻中国发展

对华“去风险”的伪命题，阻滞不了中国自主发展、开拓进取的步伐。压力和挑战面前，中国经济延续恢复态势，产业升级持续推进。高技术制造业持续较快增长，有力支撑着中国经济平稳运行。对华“去风险”论调撼动不了中国经济稳中向好的大势。

以“去风险”之名行“脱钩”之实，割不断全球化进程中中国与世界形成的深度联结。“去风险论”把正常的经贸往来夸大为对中国“过度依赖”，并把相互依存与不安全画等号。殊不知，全球产业链网络的形成和发展，是市场规律和企业行为共同作用的结果。中国是世界第二大经济体、140多个国家和地区的主要贸易伙伴、制造业第一大国，中国经济发展到今天，已与世界经济深度融合。

以“去风险”之名行“脱钩”之实，遮蔽不了中国式现代化和高质量发展所蕴含的巨大发展引力。当前经济全球化遭遇逆流，局部冲突和动荡频发，世界经济复苏动力不足，中国作为全球产业链稳定之锚、国际金融安全避风港、跨国投资的优选地，不断以自身发展为世界提供新机遇。是风险还是机遇，世人自有公断。

美国财政部长耶伦近日总结访华之行时说，听到了中方认为“去风险”相当于“脱钩”的关切，并表示解决相关问题非常重要。在与美国打交道的过程中，中国向来听其言观其行，希望美国是真听懂了中方的意思，以实际行动证明自己并不寻求与中国“脱钩”，从根本上纠正其对华错误认知，改变其错误对华政策。

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