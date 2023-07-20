人民网雅加达7月20日电 （记者李培松）7月19日晚，中国新疆木卡姆艺术团赴印尼巡回演出开幕式暨首场演出在雅加达伊斯梅尔玛祖基艺术中心成功举行。中国驻印尼大使陆慷和夫人陈悦、印尼政府政治法律安全统筹部部长马福德、国企部部长艾瑞克、宗教部部长雅库特、提高国家机构效率与行政改革部部长阿杜拉等内阁部长、印尼伊斯兰学者理事会总秘书长阿米尔斯雅、印尼工商会中国委员会主席卡里巴尔迪、《共和国报》主编伊尔凡、中国对外演出有限公司副总经理黄宾、新疆维吾尔自治区木卡姆艺术团团长阿里甫等出席并观看首场演出。印尼各界近千名嘉宾出席观演。

舞蹈《朱拉》。中国驻印度尼西亚大使馆供图

陆慷在巡演开幕式上致辞表示，新疆1300多万穆斯林同中国其他各族人民一道，享受着国家发展带来的幸福与进步。中印尼人文交流发展前景广阔，期待今后举办更多类似活动，增进两国人民之间的相互了解，推动中印尼友好关系不断迈上新台阶。演出当天恰逢伊斯兰教新年，陆慷向所有穆斯林朋友送上新年的祝福。

新疆木卡姆艺术团此次赴印尼巡演带来了独唱、联唱、歌曲串烧、舞蹈、杂技等精彩节目，赢得现场观众的热烈掌声。完成雅加达首场演出之后，艺术团将赴德波、勿加泗、万隆、井里汶、三宝垄、梭罗、日惹、泗水等地演出。

演出结束后陆慷大使和夫人及印尼官员与演职人员合影。中国驻印度尼西亚大使馆供图

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