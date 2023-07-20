新华社曼谷7月19日电（记者宋宇 林昊）泰国国会19日就选举新总理再次举行上下两院联席会议。经激烈辩论，国会投票否决远进党党魁皮塔总理候选人提名资格，联席会议再度未能选举产生新总理。

在当天的联席会议上，皮塔再次成为唯一获得提名的总理候选人。但随即有议员提出，根据国会议事规则，任何一项动议被否决后在同一国会会期不能被重复提交，鉴于皮塔此前已获提名但并未当选，因此不能再被提名为总理候选人。

经过数小时的激烈辩论，国会投票否决了皮塔总理候选人提名资格，当天的联席会议随即结束，未能选举出泰国新一任总理。

皮塔在此次联席会议前曾表示，如果他依然无法当选总理，他将支持为泰党候选人角逐总理职位。

当天早些时候，泰国宪法法院宣布受理选举委员会所提交皮塔涉嫌违反选举法持有媒体股份的案件，并于即日起暂停皮塔的议员资格，直至法院作出最终裁决。

泰国5月14日举行国会下院选举，皮塔领导的远进党以151席成为下院第一大党。此后远进党与为泰党等7个政党组成联盟，共同推举皮塔为总理候选人。本月13日，泰国举行国会上下两院联席会议，皮塔作为唯一获得提名的总理候选人未获超过半数议员的支持，未能当选新总理。

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