新华社北京7月19日电 综合新华社驻外记者报道：受全球气候变暖和厄尔尼诺现象影响，今年入夏以来酷热席卷北半球大部分地区，多地高温纪录被刷新。世界气象组织说，初步数据显示，6月全球平均气温创下历史最高纪录，且创纪录高温在7月仍持续发生，短期内未见缓解迹象。热浪频袭，凸显加强早期预警与采取应对行动的重要性。

连日来，日本列岛大范围遭遇近40摄氏度的“灾害级酷暑”。日本气象厅18日在全国163个观测点测到超过35摄氏度的酷暑天气，而这一数字在17日高达195个，为今年最多。

西班牙近日迎来今夏第三波热浪。西班牙国家气象局18日针对全国17个自治区中的13个发布高温预警，其中巴利阿里群岛、加泰罗尼亚和阿拉贡的部分地区处于最高级别的极端高温红色预警之下。18日，加泰罗尼亚部分地区已录得45.3摄氏度的高温。

意大利国家气象部门针对该国南部、西西里岛及撒丁岛发布了极端高温红色警报，预计气温将远超40摄氏度。其中，西西里岛利卡塔18日气温高达46.3摄氏度。

北马其顿17日发布全国范围橙色高温警报。该国国家水文气象局表示，未来10天北马大部分地区将持续出现高温天气。塞浦路斯首都尼科西亚14日气温升至43摄氏度，夜间25摄氏度以上。随着地中海气温创下历史新高，近日阿尔巴尼亚、塞尔维亚、北马其顿、土耳其和希腊等国也遭遇高温炎热天气，预计本周巴尔干地区气温将保持在40摄氏度左右。

在北美，美国国家气象局日前表示，美国大范围热浪正在加剧，一些地方可能创下最高气温纪录。在美国西部大部分地区，人们上周末遭受“危险且酷热的天气”。加利福尼亚州死谷的弗尼斯克里克游客中心附近16日录得53.3摄氏度高温。

北非也经历高温。摩洛哥气象部门于13日发布该国南部地区极端高温红色警报，最高气温在44摄氏度至49摄氏度之间；16日更新预报称中部和北部地区最高气温在38摄氏度至47摄氏度之间。

世界气象组织专家18日表示，近期北非、地中海、亚洲和美国南部的大部分地区都受到“热穹顶”的袭击。“热穹顶”是夏天的一种大气现象。在静止、干燥的夏季条件下，大量的暖空气聚集，来自地球大气层的高气压将暖空气向下压制，随着空气被压缩，温度变得更高。高压的作用就像一个圆顶，使它下方温度变得越来越高。

世界气象组织4日称，热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件，这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。世界气象组织同时预测，结合世界多地的模型预测和专家评估意见，2023年7月到9月间出现厄尔尼诺事件并持续到年底的可能性为90%，且“至少为中等强度”。

厄尔尼诺是一种自然发生的气候模式，一般每2至7年发生一次，通常持续9至12个月。它与热带太平洋中部和东部的海洋表面温度变暖有关，影响太平洋周边地区的洋流和气流，进而给各地天气带来变化，通常干旱少雨的地区可能发生洪涝，而某些多雨的地区可能出现干旱。

世界气象组织秘书长塔拉斯表示，极端天气在全球变暖背景下越来越频繁地发生，正在对人类健康、生态系统、经济、农业、能源和供水产生重大影响。这凸显尽快尽力减少温室气体排放的紧迫性。

塔拉斯说：“我们必须加大努力，帮助社会适应正不幸形成的（极端天气）新常态。世界气象组织正在提供预报和预警，以保护生命和生计，同时努力实现（联合国）全民早期预警倡议的目标。”（参与记者：钱铮、郭明芳、章亚东、谢宇智）

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