7月18日下午，盛夏的北京见证了一场重要会谈，氛围亲切友好、充分互信。

两国建交65周年之际，习近平主席邀请阿尔及利亚总统特本来华进行国事访问。在会谈中，两国元首回顾了两国深厚的传统友好关系，为推动中阿全面战略伙伴关系取得更大发展擘画蓝图。习近平主席说：“65年来，中国和阿尔及利亚始终患难与共、守望相助，相互理解、相互支持，是追求共同发展和民族振兴道路上的真诚朋友、天然伙伴。”

在元首外交引领下，两国关系全面深入发展，政治互信不断深化，传统友谊发扬光大，务实合作硕果累累，增进两国和地区人民福祉，有力推动构建新时代中非、中阿命运共同体。

政治引领

“我们的友谊根深叶茂”

“中国是阿尔及利亚最重要的朋友和伙伴。”特本总统在同习近平主席的会谈中这样说。此次访问是特本总统任内首次访华。

65年前，反对帝国主义和殖民主义、争取民族独立解放的共同事业，使中阿两国走到一起，结下特殊而深厚的友谊。

1958年，尚在争取民族独立的阿尔及利亚成立临时政府。中国第一时间予以承认，成为首个承认阿临时政府的非阿拉伯国家，并向阿方提供支持。阿尔及利亚也是最早同新中国建交的非洲国家之一。

位于阿尔及利亚首都阿尔及尔的无名烈士纪念碑。

阿尔及利亚曾为恢复中华人民共和国在联合国合法席位作出突出贡献。今年89岁高龄的前外交官努尔丁·朱迪对此记忆犹新：“我的一项重要工作就是动员其他阿拉伯国家和非洲伙伴加入我们的行列，共同支持新中国。”

1971年，阿尔及利亚等国发起“两阿提案”，第26届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，恢复中华人民共和国在联合国的合法席位。

“这是公义的胜利！”朱迪向记者回忆起这一重大历史时刻仍思绪翻涌，“我们的友谊根植于争取独立、主权、尊严的共同经历”，“两国理念相近、彼此帮助，我们的友谊根深叶茂”。

阿尔及利亚前外交官努尔丁·朱迪接受新华社记者专访。

步入新时代，两国关系进一步提质升级。2014年，阿尔及利亚同中国建立全面战略伙伴关系，成为首个同中国建立全面战略伙伴关系的阿拉伯国家。2022年，两国签署《中阿全面战略合作五年规划（2022－2026年）》等一系列重要文件，为深化两国关系进一步明确路径。此次会谈中，中阿两国元首一致同意持续深化全面战略伙伴关系。双方发表联合声明，有力推动两国合作行稳致远。

此次会谈中，习近平主席祝贺阿尔及利亚当选2024－2025年度联合国安理会非常任理事国，愿同阿方加强联合国等多边场合协调和配合。习近平主席还指出，中方愿同阿方加快落实首届中国－阿拉伯国家峰会成果，实施好中阿务实合作“八大共同行动”，加强中非合作论坛框架内合作，落实好论坛达喀尔会议成果，推动构建新时代中阿、中非命运共同体。

特本总统表示，阿方高度肯定中阿合作论坛和中非合作论坛为促进中阿、中非关系发展发挥的重要作用，愿同中方共同努力，将中阿、中非合作提升至新的水平，更好造福双方人民。

阿尔及利亚-中国友好协会主席、阿尔及利亚民族解放阵线中央委员伊斯梅尔·德贝什告诉记者，两国元首在会谈中为双边关系发展指明方向。两国可以在中非、中阿等不同多边机制内，通过政治对话、机遇共享、对话交流等方式，扩大发展中国家反对外来干涉的团结呼声，更好维护自身发展权益和路径，为促进区域稳定和繁荣、世界和平与发展作出积极贡献。

务实合作

“世纪工程”成为“幸福路”

阿斯兰·阿卜杜勒-加尼家住阿尔及利亚农业大省贝贾亚，是一名货车司机，常年往返在家乡和首都阿尔及尔之间。多年来，因为道路崎岖难行，“单程要4到6个小时，往返就是一整天”。

7月13日，中方承建的阿尔及利亚东西高速公路贝贾亚连接线西迪艾什隧道开通，实现主要路段通车。“现在不到两个小时就能到阿尔及尔，效率大大提高，”阿卜杜勒-加尼高兴地说，“我很感谢中国朋友！”

阿尔及利亚东西高速公路在当地有“世纪工程”之称，连接阿尔及利亚17个省，但许多路段施工难度高且工期长，不少外国企业因此望而却步。近年来，在中方人员辛勤工作下，公路施工的难点、断点正被逐一攻克。这条交通大动脉成为中阿高质量共建“一带一路”的标志性成果，是寄托着当地民众对未来美好期待的“幸福路”。

这是阿尔及利亚东西高速公路贝贾亚连接线西迪艾什隧道内景。

中国建设者参与的项目遍布阿尔及利亚，其中不少重点项目成为当地地标，建设路段累计超700公里，惠及当地3000万人口；培养超过1.6万名当地筑路工人；帮助阿尔及利亚第一颗通信卫星上天，助力通信、广播等公共服务……中阿一系列务实合作成果，在当地可谓有口皆碑。

阿尔及利亚一号通信卫星印在当地纸币上。

“双方要携手落实好共建‘一带一路’等重要合作文件”“培育合作新增长点”“鼓励和支持中国企业赴阿开展合作”，在18日同特本总统的会谈中，习近平主席为两国加强务实合作指明一系列关键要点和合作方向。两国元首共同见证签署农业、交通、科技、电信、城市可持续发展、贸易、航天、检验检疫、能源、教育、体育等领域多项双边合作文件。

2022年6月，特本总统出席习近平主席主持的全球发展高层对话会。阿尔及利亚作为首批成员加入“全球发展倡议之友小组”并积极参与倡议落实。此次特本总统访华之际，双方表示愿在全球发展倡议框架下共同推进重点领域合作，加快落实《联合国2030年可持续发展议程》。

第19届地中海运动会开幕式在中国企业承建的阿尔及利亚奥兰奥林匹克体育场举行。

德贝什认为，“一带一路”倡议显著缩小发展中国家在基础设施方面的差距，阿中在“一带一路”框架下合作将有力促进阿尔及利亚经济多元化和可持续发展。阿尔及利亚政治分析人士巴斯玛·拉布赫表示，全球发展倡议体现对人类发展公平性的价值追求，同阿尔及利亚的发展理念和需求相契合，为各国共同发展提供了具有凝聚力的平台。

民心相通

“树立中阿友谊的丰碑”

同特本总统会谈时，习近平主席提到了这样一组数字：60年来，中方向阿方派遣了3522人次医护人员，累计诊治患者2700多万人次，接生207万多新生儿，树立了中阿友谊的丰碑。

新中国第一支援外医疗队就是派往阿尔及利亚。独立后的阿尔及利亚面临外籍医生撤走、国民缺医少药等问题，1963年4月，应阿方请求，中国援外医疗队抵达阿尔及利亚的赛伊达，就此开启一场持续60年的仁爱接力。

赛伊达被称为“沙漠之门”，毗邻撒哈拉沙漠，气候干燥炎热，沙尘暴不时来袭。中国医疗队抵达时，当地只有一名医生和一名护士。一代代中国医疗队员弘扬不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的精神，为大批患者治病祛疾，为当地培训医护人员，留下一支“带不走的医疗队”。

中国援阿医疗队医生同接诊患者展示1994年与中国医生合影的老照片。

习近平主席在会谈中指出，中方愿继续同阿方深化医疗卫生合作，向阿方提供政府奖学金名额，推进新闻、旅游、青年、体育、智库等领域友好合作，夯实两国民意基础。特本总统表示，愿同中方加强各领域务实合作，深化人文交流合作。

“中非携手暖童心”活动走进阿尔及尔达拉利亚SOS儿童村、“丝路书屋-中国书架”在阿尔及尔第一大学揭幕、第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛在阿顺利举办、阿作为主宾国亮相北京国际图书博览会、阿青年获“天和奖”画作在“天宫”空间站展出等一系列活动，彰显了双方人文交流的活力与暖意。

展望未来，中阿文化机构还将共同举办“庆祝中阿建交65周年系列文化活动”，为持续扩大人员交往、深化民间友好关系、推动文明交流互鉴增添动力。

5月31日，“中非携手暖童心”在阿尔及尔达拉利亚SOS儿童村举办儿童节活动。

万里不觉远，韶华满眼新。中阿两国拥有悠久的文明，相似的经历和相通的理念。在元首引领下，迈向新时代的中阿关系，必能赓续传统友谊，迎来更加广阔和光明的未来。

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