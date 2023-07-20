伊拉克日前宣布，伊拉克和伊朗达成“油换气”易货贸易协议，以免美国对伊朗的制裁连累伊拉克“拖欠货款”。这样，伊拉克可以保证夏季电力供应，同时加快天然气回收和开采项目，争取实现“自给自足”。

专家指出，伊朗和伊拉克达成“油换气”协议，是规避美国金融制裁、寻求“去美元化”的又一尝试。美国将制裁“武器化”的做法威胁全球经济稳定和民生福祉。长期来看，这将推动一些国家“去美元化”，并逐步削弱美元霸权。

达成协议

当地时间7月11日，根据伊拉克总理媒体办公室声明，伊拉克总理办公室主任阿瓦迪当天与伊朗驻伊拉克大使萨迪克签署一项易货贸易协议，以伊拉克的原油和重油换取伊朗的天然气，进口天然气将被用于伊拉克当地发电站运营。

近日，伊拉克多地遭遇高温热浪侵袭，部分地区最高气温甚至接近50摄氏度。然而，由于美国制裁导致进口天然气受阻，伊拉克电力供应严重不足，大量民众在高温酷热中艰难生活。

据路透社报道，伊拉克多达40%电力供应依赖伊朗，除了从伊朗直接进口电力，还靠进口伊朗天然气用于发电。伊拉克总理苏达尼在电视讲话中指出，由于美国迟迟不批准转账，伊拉克拖欠伊朗的货款累积到大约121亿美元。因此伊朗本月初减少了50%以上的供应，这对伊拉克国内的发电构成显著影响。

针对伊拉克和伊朗达成的“油换气”协议，美国国务院发言人强调，美国不会改变对伊朗或者伊拉克的外交政策，并将继续执行对伊朗的所有制裁措施。

复旦大学中东研究中心研究员孙德刚在接受本报采访时分析，美国实施“长臂管辖”，利用自己在全球金融支付系统中的主导地位，滥用国内法对伊朗及其贸易伙伴实施制裁，不仅破坏了世贸组织规则，还给第三方与伊朗开展正常贸易带来负面影响，影响其他国家的经济发展及社会民生。

规避制裁

据外媒报道，伊拉克需要把货款汇入美方指定的银行账户里并得到美方批准，才能转付伊朗。同时，伊朗从中所提款项也受到限制：只能用于进口不受美方制裁限制的商品。

伊拉克总理外交事务顾问法尔哈德·阿拉丁近日指出，美方审批程序复杂，导致伊拉克不得不多次延迟付款，伊朗方面一直拿不到钱。

孙德刚分析，在美国制裁下，第三方与伊朗开展贸易所需金融交易手续繁琐，增加了时间成本和交易成本。越来越多第三方不得不尝试与伊朗进行易货贸易：一方面能够规避美国对伊朗的金融制裁和“长臂管辖”，另一方面也提高了与伊朗的贸易便利化，保障贸易畅通。

据路透社报道，斯里兰卡日前表示，将尽快与伊朗达成“茶换油”易货贸易，以抵偿所欠的2.5亿美元石油款，在不依赖美元的情况下开展贸易。 此外，巴基斯坦不久前也提出了与俄罗斯、阿富汗和伊朗开放易货贸易的规划。

减少依赖

据俄罗斯卫星通讯社报道，巴基斯坦商务部长赛义德·纳维德·卡马尔表示，易货贸易协议将减少对美元等外币的依赖。

欧洲《现代外交》网站近日刊文援引分析人士的话指出，由于美国对多国实施制裁，推动这些国家间开展相互交易，“石油美元”时代似乎正在以“惊人的”速度走到尽头。美国《国际银行家》杂志认为，考虑到全球约1/4的人口都受到美国金融制裁的直接影响，世界各地的“去美元化”势头或许不那么令人感到意外。

“美国对伊朗与第三国的贸易交易进行逐一甄别和审查，体现了美国的金融霸权主义。”孙德刚认为，美国对伊朗实施全方位制裁，不但给国际贸易带来冲击，也不符合美国利益。“油换气”“油换茶”是易货贸易、规避风险的有效尝试。未来一个时期，随着易货贸易规模不断扩大、种类不断增多，或将加速全球贸易体系中的“去美元化”趋势，影响美国在全球资本市场的地位。

(责编：曹欣悦、崔越)