7月中旬的阿尔及利亚塔夫省，骄阳似火。

在阿尔及利亚东西高速公路东标段临近突尼斯边境的最后84公里路段项目（以下称“84公里项目”）现场，中阿两国工程技术人员顶着烈日，争分夺秒。

“这一路段具有重要的经济和社会意义。”阿尔及利亚高速公路管理局“84公里项目”负责人乔特尼·本·伊萨说。

“84公里项目”由中国中信建设有限责任公司（以下简称“中信建设”）承建，项目竣工和实现通车将意味着全长1216公里、连接阿尔及利亚17个省的阿东西高速公路全线贯通，阿尔及利亚和周边国家距离将因此被“拉近”。

阿东西高速公路有“世纪工程”之称。2006至2012年间，中资企业联合体承建了长达528公里的路段。就“84公里项目”而言，中信建设并非最初承建方，而是中途接手。

由于地形和地质条件复杂，“84公里项目”是出了名的难度高、成本高。“在欧洲，填筑高度大于5米的路基就被称为高填方，而该路段最高填方达44.7米。”项目总工程师季宗礼说，“加上当地的填料含有泥灰岩，挖掘时是石，见风成土，遇水化泥，这对路基施工而言堪称‘灾难’。”

原本承建东西高速公路东标段的日本企业放弃了这最后84公里路段，因此，尽管东西高速公路其余路段多年前已通车，但这项“世纪工程”却一直是“断头路”。

作为业主方，阿尔及利亚高速公路管理局最终选择了中信建设承建这一项目。局长穆罕默德·哈勒迪说：“在此前修建西标段的合作中，中信建设严守法律法规和国际规范，想方设法解决难题，赢得阿方信任。”

2017年11月7日，中信建设收到高速公路管理局的项目开工通知，中信建设随即启动阿东西高速公路这最后的“84公里项目”。

2022年8月，阿尔及利亚北部爆发山火，“84公里项目”工作人员利用工程机械，在森林中清理出一条条防火隔离带，成功遏制山火蔓延。印有“中信建设”的工程机械投入火灾救援的照片被阿多家主流媒体刊载，在社交媒体上引起许多网友点赞。网友说中国工程人员是“真正的朋友”。

今年春夏之交，塔夫省遭遇持续一个半月的反常强降雨。恶劣天气严重影响施工进度，“然而中信建设的筑路人没有退缩，在他们顽强拼搏下，没有什么是不可能的。”阿地质专家艾特·马哈茂德说。

据中信建设阿尔及利亚国家区副总经理亓书杰介绍，除了筑路，企业还在当地积极履行社会责任。“我们和中铁建联合体共同出资建设了一所大型项目管理学院和一所国家质量控制中心，培养了超过1.6万名阿尔及利亚基建技术人员，为很多当地工程师提供前往中国进修的机会。”

“阿尔及利亚的年轻工程师在与中国同事的长期合作过程中积累经验、迅速成长，他们代表着阿工程行业的光明未来。”阿高速公路管理局东部区域负责人穆罕默德·萨拉赫·卡菲说。

（据新华社电 记者吴天雨）

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