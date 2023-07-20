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赵乐际分别会见越南祖国阵线中央委员会主席杜文战、阿尔及利亚总统特本

2023年07月20日08:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京7月19日电  中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长赵乐际19日在北京分别会见越共中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席杜文战和阿尔及利亚总统特本。

　　会见杜文战时，赵乐际表示，在习近平总书记和阮富仲总书记的战略引领下，两党两国高层互动频繁，各部门各地方交往密切，中越全面战略合作伙伴关系不断取得新发展。中方愿同越方加强战略协作，深化互利合作，促进民心相通，携手走好具有各自特色的社会主义道路。中国全国人大愿同越南国会和祖国阵线保持良好交往，推动地方合作，加强治国理政经验交流，更好服务于构建具有战略意义的中越命运共同体。

　　杜文战表示，越方愿与中方进一步深化互利合作，加强治国理政经验交流，推动越中全面战略合作伙伴关系不断发展。

　　会见特本时，赵乐际表示，中阿友谊有深厚的历史积淀和坚实的政治基础，是患难之交、信义之交。中国全国人大愿同阿国民议会、民族院一道，以落实两国元首重要共识为主线，增进各层级交流合作，为双边务实合作提供更好法律保障。赵乐际介绍了中方关于构建人类命运共同体的理念和实践，祝贺阿方当选2024－2025年度联合国安理会非常任理事国，表示愿同阿方携手努力，共同建设开放型世界经济，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

　　特本表示，阿中始终相互坚定支持，是同一战壕的亲密战友。阿钦佩中国人民经过长期奋斗取得巨大成就，愿学习借鉴中国经验，深化各领域合作，更好造福两国人民。

　　肖捷参加上述活动。

(责编：曹欣悦、崔越)

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