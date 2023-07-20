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李强会见阿尔及利亚总统特本

2023年07月20日08:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京7月19日电  国务院总理李强7月19日上午在人民大会堂会见来华进行国事访问的阿尔及利亚总统特本。

　　李强表示，中阿是高度互信的好朋友、精诚合作的好伙伴、休戚与共的好兄弟。建交65年来，两国始终相互尊重、平等相待，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，各领域交流合作不断走深走实，树立了国与国交往的典范。昨天习近平主席同总统先生举行会谈，共同为下阶段中阿关系发展擘画蓝图。中方愿同阿方一道，在两国元首战略引领下，推动双方各领域友好合作迈上新台阶。

　　李强指出，中方将继续坚定支持阿方维护国家主权、独立和领土完整，走符合自身国情的发展道路，反对外部势力干涉阿内政。双方要把基础设施建设等传统领域合作做得更实，更好实现合作共赢；把信息技术、数字经济、新能源汽车、航天卫星等新兴领域合作做得更大，打造发展中国家高技术合作典范；把卫生、教育、旅游等人文交流合作引向深入，更好造福两国人民。中方支持阿尔及利亚在国际和地区事务中发挥更大作用，愿同阿方携手践行真正的多边主义，反对单边主义和霸权霸凌，捍卫中阿及广大发展中国家共同利益。

　　特本表示，中国是阿尔及利亚的好朋友，阿中双方始终相互支持、相互帮助，阿中合作不受任何限制。阿方支持一个中国原则，支持中方捍卫主权和领土完整，愿借鉴中方发展经验，同中方进一步深化投资、矿产、建筑、工业等领域合作，加强在国际和地区事务中的协调配合，为阿中、非中关系发展开辟新前景、注入新动力。

　　吴政隆参加会见。

(责编：曹欣悦、崔越)

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