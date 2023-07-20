人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

习近平就中柬建交65周年同柬埔寨国王西哈莫尼互致贺电

李强同柬埔寨首相洪森互致贺电

2023年07月20日08:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　新华社北京7月19日电  7月19日，国家主席习近平就中柬建交65周年同柬埔寨国王西哈莫尼互致贺电。

　　习近平指出，建交65年来，中柬关系经受国际风云变幻考验，历久弥坚。今年初，我们在北京亲切会见并多次互致函电，共同引领中柬命运共同体建设进入高质量、高水平、高标准的新时代。中柬“钻石六边”合作架构不断走深走实，“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设取得积极进展，中柬建交65周年暨中柬友好年系列庆祝活动办得有声有色。我高度重视中柬关系发展，愿同西哈莫尼国王一道努力，推动中柬友谊结出更多硕果，给两国人民带来实实在在的利益。

　　西哈莫尼表示，柬中传统友谊源远流长。两国在高度互信、互利共赢基础上，建立全面战略合作伙伴关系，携手构建命运共同体，打造“铁杆”友谊。新形势下，坚信柬中友好关系和互利合作必将持续巩固，两国“铁杆”友谊必将世代相传。柬方愿同中方携手深化各领域合作，造福两国和两国人民，促进地区乃至世界的和平、稳定与繁荣。

　　同日，国务院总理李强同柬埔寨首相洪森互致贺电。李强表示，今年是中柬建交65周年和中柬友好年，中柬关系站在新的起点。我愿同洪森首相一道，指导两国各部门各地方通力合作，推动中柬全面战略合作取得更多务实成果。

　　洪森表示，柬方坚定奉行一个中国政策，支持中方提出的“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等重大倡议，愿同中方推动柬中命运共同体建设走深走实，维护两国和两国人民的共同利益。

(责编：曹欣悦、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部