新华社北京7月19日电 7月19日，国家主席习近平就中柬建交65周年同柬埔寨国王西哈莫尼互致贺电。

习近平指出，建交65年来，中柬关系经受国际风云变幻考验，历久弥坚。今年初，我们在北京亲切会见并多次互致函电，共同引领中柬命运共同体建设进入高质量、高水平、高标准的新时代。中柬“钻石六边”合作架构不断走深走实，“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设取得积极进展，中柬建交65周年暨中柬友好年系列庆祝活动办得有声有色。我高度重视中柬关系发展，愿同西哈莫尼国王一道努力，推动中柬友谊结出更多硕果，给两国人民带来实实在在的利益。

西哈莫尼表示，柬中传统友谊源远流长。两国在高度互信、互利共赢基础上，建立全面战略合作伙伴关系，携手构建命运共同体，打造“铁杆”友谊。新形势下，坚信柬中友好关系和互利合作必将持续巩固，两国“铁杆”友谊必将世代相传。柬方愿同中方携手深化各领域合作，造福两国和两国人民，促进地区乃至世界的和平、稳定与繁荣。

同日，国务院总理李强同柬埔寨首相洪森互致贺电。李强表示，今年是中柬建交65周年和中柬友好年，中柬关系站在新的起点。我愿同洪森首相一道，指导两国各部门各地方通力合作，推动中柬全面战略合作取得更多务实成果。

洪森表示，柬方坚定奉行一个中国政策，支持中方提出的“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等重大倡议，愿同中方推动柬中命运共同体建设走深走实，维护两国和两国人民的共同利益。

(责编：曹欣悦、崔越)