人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

《在北方》：聚焦华人女性生活

2023年07月20日08:12 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报电  （张嘉幸）近日，作家张惠雯短篇小说集《在北方》由北京十月文艺出版社出版。1978年出生的河南籍作家张惠雯，毕业于新加坡国立大学商学院，现居美国波士顿。在海外生活的她，坚持用中文写作，讲述华人群体故事，曾获新加坡国家金笔奖、首届人民文学新人奖、《上海文学》奖等。

　　《在北方》包括《雪从南方来》《二人世界》《黑鸟》《玫瑰玫瑰》等9篇，主要聚焦生活在美国的华人群体，以人到中年的女性为主角，讲述她们的情感与婚姻生活。张惠雯以自己对风景、天气、光线等自然元素的敏感营造小说氛围，又用克制而精准的笔法渐次展现人物心理变化，为我们呈现出安居异域他乡后的中产移民女性的经历与心灵世界。

　　作家徐则臣评价：“现今国际上最前沿的短篇小说家几乎都致力于发挥短篇小说的文体优势，首先在艺术层面上进行实验探索，比如爱尔兰小说家威廉·特雷弗、科尔姆·托宾、克莱尔·吉根。科尔姆·托宾的写作就特别警惕戏剧性冲突，这一点在惠雯的作品中也有突出体现。她的小说经常从我认为没有‘戏’的地方直升机似的原地起飞，这恰恰是一种难得的能力，也是一种与国际接轨的特质。”

(责编：曹欣悦、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部