本报电 （张嘉幸）近日，作家张惠雯短篇小说集《在北方》由北京十月文艺出版社出版。1978年出生的河南籍作家张惠雯，毕业于新加坡国立大学商学院，现居美国波士顿。在海外生活的她，坚持用中文写作，讲述华人群体故事，曾获新加坡国家金笔奖、首届人民文学新人奖、《上海文学》奖等。

《在北方》包括《雪从南方来》《二人世界》《黑鸟》《玫瑰玫瑰》等9篇，主要聚焦生活在美国的华人群体，以人到中年的女性为主角，讲述她们的情感与婚姻生活。张惠雯以自己对风景、天气、光线等自然元素的敏感营造小说氛围，又用克制而精准的笔法渐次展现人物心理变化，为我们呈现出安居异域他乡后的中产移民女性的经历与心灵世界。

作家徐则臣评价：“现今国际上最前沿的短篇小说家几乎都致力于发挥短篇小说的文体优势，首先在艺术层面上进行实验探索，比如爱尔兰小说家威廉·特雷弗、科尔姆·托宾、克莱尔·吉根。科尔姆·托宾的写作就特别警惕戏剧性冲突，这一点在惠雯的作品中也有突出体现。她的小说经常从我认为没有‘戏’的地方直升机似的原地起飞，这恰恰是一种难得的能力，也是一种与国际接轨的特质。”

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