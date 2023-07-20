新华社新加坡7月19日电 7月19日，新加坡人民行动党秘书长、政府总理李显龙在总统府会见中共中央政治局委员、重庆市委书记袁家军。

袁家军转达习近平主席和李强总理的亲切问候。他说，习近平主席同阁下共同确立中新全方位高质量的前瞻性伙伴关系新定位，开启两国关系发展新篇章。中方愿同新方加强战略沟通，深化高质量务实合作，共享中国式现代化带来的新机遇，共同维护地区繁荣稳定。中国共产党愿同新加坡人民行动党密切交流互鉴，为新形势下双边关系发展作出新贡献。重庆将积极落实两国领导人重要共识，同新方一道推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目合作，加强陆海新通道建设。

李显龙请袁家军转达对习近平主席和李强总理的良好祝愿，表示新方高度重视落实双边关系新定位，坚定支持陆海新通道建设，愿进一步深化新中互联互通合作，加强两国执政党交流互鉴，推动两国关系取得更大发展，更好造福两国和地区人民。

应新加坡政府邀请，袁家军于7月16日至19日率中共代表团访新。其间，袁家军还分别会见新加坡人民行动党主席、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤等，出席国际陆海贸易新通道区域合作论坛等活动。

《 人民日报 》（ 2023年07月20日 02 版）

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