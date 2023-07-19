新华社北京7月19日电（记者成欣）针对由中国企业承建的孟加拉国达舍尔甘地污水处理厂近日举行竣工典礼一事，外交部发言人毛宁19日表示，这是“一带一路”倡议造福伙伴国的又一例证，中方愿同国际社会一道，不断推进高质量共建“一带一路”，助力世界经济复苏和全球可持续发展。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，孟加拉国第一座现代化大型污水处理厂达舍尔甘地污水处理厂日前举行竣工典礼。孟加拉国总理哈西娜等政要出席典礼。孟方政要对中国践行“一带一路”倡议，助力改善孟加拉国生态环境，提高当地民众生活水平给予高度评价。中方对此有何评论？

毛宁表示，达舍尔甘地污水处理厂是孟加拉国第一座现代化大型污水处理厂，也是南亚地区迄今为止最大的单体污水处理厂，可以处理达卡市500万居民的生活污水，将大幅提高当地民众生活质量。

毛宁说，这是“一带一路”倡议造福伙伴国的又一例证。“一带一路”倡议提出10年来，为伙伴国创造42万个工作岗位，使将近4000万人摆脱贫困。世界银行研究报告显示，到2030年，共建“一带一路”将使参与国贸易增长2.8%至9.7%、全球贸易增长1.7%至6.2%、全球收入增加0.7%至2.9%。

“中方愿同国际社会一道，不断推进高质量共建‘一带一路’，助力世界经济复苏和全球可持续发展。”毛宁说。

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