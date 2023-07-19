新华社东京7月19日电 日本冲绳县那霸市18日召开专家会议，探讨有关驻日美军基地周边区域水体有机氟化合物（PFAS）污染严重超标的情况。县政府称美军普天间基地和嘉手纳基地极有可能是污染源，要求日本政府和美军方面尽快查明。

此外，东京多摩地区数百名居民血液检出较高浓度的PFAS，附近的美军横田基地同样被怀疑是污染源。

多地PFAS严重超标

PFAS是全氟烷基和多氟烷基化合物等多种有机氟化合物的总称，全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）是其中比较有代表性的两种。由于这类化学物质难以降解，会在环境和人体中累积，通常又被称为“永久性化学物”。此前研究发现部分PFAS与严重健康问题有关。

据冲绳媒体18日报道，冲绳县从2016年起，每年夏季和冬季在美军基地周边进行地下水检测。最新调查结果显示，44个调查点中有30个地点的PFAS浓度超过国家限值，超标点位占比近70%，其中超标最严重的是美军嘉手纳基地附近一处水井，PFAS浓度是国家限值的36倍。

2010年5月18日，一名女子在日本冲绳县嘉手纳町的一个观景台远观美空军驻冲绳嘉手纳基地。新华社记者季春鹏摄

此外，在东京都立川市，一个市民团体6月上旬公布了东京多摩地区美军横田基地周边27个市町村650名居民的血检结果，几乎所有受检者血液中都检测出了PFAS。其中，PFOS和PFOA两种物质合计的浓度平均值为每毫升血液14.6纳克，是日本全国平均值的约2.4倍。

2018年一次水体检测发现，立川市一处水井PFAS浓度达每升水1340纳克，是国家限值的约27倍。武藏村山市、国分寺市、国立市等地的井水PFAS浓度也超过每升500纳克。

美军基地疑“放毒”

基于对美军基地周边地下水体的检测结果，冲绳县政府高度怀疑污染物来自普天间和嘉手纳两个驻日美军基地，已经要求民众不要饮用污染物超标的地下水。

东京都内地下水流向是自西向东，横田基地东侧地区地下水PFAS浓度高于西侧地区。血液检测结果呈现同样规律，位于横田基地东侧的国分寺市和立川市居民血液中PFOS和PFOA合计浓度平均值更高。

这是2022年6月19日在日本东京拍摄的美军横田基地资料照片。新华社记者张笑宇摄

负责血检结果分析的京都大学环境卫生学副教授原田浩二指出，多摩地区居民血液PFAS超标的主要原因是该地区的自来水部分来自净化的地下水，而污染源可能是位于地下水上游的美军横田基地。

横田基地在训练中需要使用大量泡沫灭火剂，此前一直被怀疑为污染源。有英国记者曾根据美国政府公布的信息报道称，2010年至2017年横田基地发生过含PFAS的大量泡沫灭火剂泄漏到土壤的事件。但美军没有正面回应。

直到本月5日，东京都政府公布，由防卫省获悉，横田基地2010年1月、2012年10月、2012年11月曾发生3起含PFAS泡沫灭火剂泄漏事件，但美方称泡沫灭火剂未泄漏到基地外。这是驻日美军首次承认泄漏。

日本政府不作为惹众怒

冲绳县宜野湾市一个市民团体17日在联合国会议上控诉驻日美军基地周边区域水体和土壤污染问题，希望促使日美两国政府予以应对。该组织成员称，他们曾通过当地政府、日本防卫省冲绳防卫局等渠道向美方提出进入基地调查的要求，一直未得到答复。

2022年5月15日，在日本冲绳，人们在冲绳回归日本本土50周年纪念仪式现场外抗议，要求削减冲绳美军基地规模甚至将美军基地全部撤出。新华社记者张笑宇摄

多方资料显示，日本政府在十几年前就对PFAS问题心知肚明，但一直采取搁置态度。造成这种局面不得不提《日美地位协定》。日本环境省相关人员表示，《日美地位协定》规定未经美军同意，日方无权搜查、扣押、核验美军资产，因此难以对美军基地进行调查。

在同样有美军驻扎的德国，情形却大为不同。德国法律适用于驻德美军基地，德国曾经调查国内5处美军设施，找到PFAS污染源，要求美军进行无害化清理并承担相关费用。（记者：钱铮；编辑：李雪笛、陈丹、王申、刁泽、淡然）

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