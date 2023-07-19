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新华时评：“去风险”去的是中国机遇——警惕“去风险”的话术陷阱系列评论之四

2023年07月19日16:45 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月19日电 题：“去风险”去的是中国机遇——警惕“去风险”的话术陷阱系列评论之四

　　新华社记者 樊宇

　　近期，美国一些政客把“脱钩断链”改头换面，炮制出“去风险”论调。这样的“去风险”拗不过市场规律，割不断产业经脉，更撼动不了中国昂扬奔涌的现代化进程，改变不了中国与世界深度交融的发展格局。

　　对华“去风险”的伪命题，阻滞不了中国自主发展、开拓进取的步伐。压力和挑战面前，中国经济延续恢复态势，产业升级持续推进。国产大飞机C919完成商业首飞，一季度汽车出口量超过日本居世界第一……高技术制造业持续较快增长，有力支撑着中国经济平稳运行。中国制造业高质量发展的成就，成为各大外媒关注焦点。《日本经济新闻》注意到，5月中国规模以上工业增加值同比增长3.5%。分产品来看，汽车产量同比增长17.3%，其中电动汽车等新能源车增长超过四成，继续保持强劲势头。“长期以来，中国一直在培育森林。”外媒这样形容中国的创新生态。

　　中国经济在一季度实现良好开局后，二季度延续恢复态势。上半年国内生产总值（GDP）同比增长5.5%，经济向上之“形”持续巩固，向好之“势”有了更多支撑。中国以结构改善、动能优化的高质量发展不断开拓中外互利合作新空间。消费对经济增长贡献明显提升，经济增长由去年以工业推动为主，转为服务业和工业共同推动。不久前闭幕的世界经济论坛第十四届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）吸引约1500名人士参会，其中半数来自海外。中国国际经济交流中心副理事长、国际货币基金组织前副总裁朱民对此表示，外方嘉宾参会积极，一个重要原因就在于世界经济复苏乏力背景下，中国经济仍然保持比较稳健、强劲的增速。很显然，对华“去风险”论调撼动不了中国经济稳中向好的大势。

　　以“去风险”之名行“脱钩”之实，割不断全球化进程中中国与世界形成的深度联结。“去风险论”把正常的经贸往来夸大为对中国“过度依赖”，并把相互依存与不安全画等号。殊不知，全球产业链网络的形成和发展，是市场规律和企业行为共同作用的结果。中国是世界第二大经济体、140多个国家和地区的主要贸易伙伴、制造业第一大国，中国经济发展到今天，已与世界经济深度融合。世界处于变化之中，产业链加速调整，但中国依然有着不可替代的优势。

　　就在美方政客鼓噪对华“去风险”之际，外国企业高管掀起了访华热潮。密集的投资动作，彰显出大型跨国公司对于中国市场的坚定信心。今年1至5月，法国、英国、加拿大、日本实际对华投资同比显著增长，中国新设外商投资企业超过1.85万家，同比增长38.3%。对于企业来说，今天的中国有着庞大且活跃的市场，完备的产业链、供应链配套体系以及不断增强的研发创新能力，不仅是生产基地、巨大市场，更是战略要地和创新源泉。英国《金融时报》评论员吉迪恩·拉赫曼撰文指出，西方企业利益与政府利益的冲突，减少对中国依赖的难度和成本，这都是“去风险”论面临的突出问题。

　　以“去风险”之名行“脱钩”之实，遮蔽不了中国式现代化和高质量发展所蕴含的巨大发展引力。当前经济全球化遭遇逆流，局部冲突和动荡频发，世界经济复苏动力不足，中国作为全球产业链稳定之锚、国际金融安全避风港、跨国投资的优选地，不断以自身发展为世界提供新机遇。中国提出的“一带一路”倡议得到众多国家积极响应，中国自由贸易试验区的发展有力推动了营商环境的改善。世界贸易组织总干事伊维拉表示，中国经济发展将有助于更多国家分享增长的红利。

　　是风险还是机遇，世人自有公断。中国已连续14年稳居非洲最大贸易伙伴国。近日举行的第三届中非经贸博览会上，参展商数量较上届增长70%。数以千计的中非企业通过博览会这道“连心桥”，实现“双向奔赴”。美国外交学者网站报道说，对于寻找新出口市场的非洲政府和企业来说，中国似乎是一个千载难逢的机会。

　　事实充分证明，中国经济无惧风浪袭扰，始终是世界经济重要稳定力量。企图把中国同“风险”画上等号，以“去风险”之名行“去中国化”之实，这样的“去风险”才是最大风险。

(责编：曹欣悦、崔越)

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