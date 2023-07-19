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首届江苏省“汉字缘”国际故事大会决赛在扬州举行

2023年07月19日13:29 | 来源：中央广电总台国际在线
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　　　7月18日，由江苏省人民政府外事办公室主办、扬州市人民政府外事办公室承办的首届江苏省“汉字缘”国际故事大会决赛在扬州市举行。省外办党组成员、省友协副会长钱文华，扬州市政协副主席陈曦等出席活动。

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　　活动合影

　　本届大赛预赛自6月启动以来，全省共有来自30多个国家近百名外籍选手积极参加。经过初赛、复赛，共有10名选手晋级决赛。比赛中，选手们以“家园”为主题，各展绝技，讲述了由汉字结缘，感受中华文化博大精深的经历，比赛精彩纷呈、高潮迭起。最终，来自马来西亚的选手郭圣杰等16人分获特等及一二三等奖。

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　　活动现场

　　“汉字缘”国际故事大会活动是由中国人民对外友好协会与人民网共同举办，已连续举办三届，旨在以汉字为媒，向世界传递中华文明价值追求，促进不同文化、不同文明的交流互鉴。江苏省自该项比赛创办之日起便一直积极推荐选手参与比赛，取得过包揽全国比赛冠亚军的佳绩。2023年是江苏省第一次通过举办省内比赛的方式确定参加全国决赛的选手。在本次比赛中成绩最佳的10名选手将代表江苏参加“汉字缘”2023国际故事大会全国比赛。（文/图 李苏然）

(责编：曹欣悦、杨牧)

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