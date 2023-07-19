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中方敦促国际社会推动政治解决乌克兰危机

2023年07月19日13:04 | 来源：新华网
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　　新华社联合国7月18日电 中国常驻联合国副代表耿爽18日在联大审议乌克兰问题时发言，敦促国际社会加大劝和促谈力度，推动乌克兰危机的政治解决。

　　耿爽说，乌克兰危机延宕至今，地面冲突没有缓和迹象，军事逻辑依然占据上风，劝和促谈进展缓慢，形势前景令人担忧。国际社会应当共同努力，加大劝和促谈力度，推动早日实现停火止战，问题得到政治解决。

　　第一，要全力防止局势失控。乌克兰危机爆发以来，“黑天鹅”和“灰犀牛”事件接连发生，不确定性持续增强。如果任由战事延宕，只会带来更多风险，任何可怕的场景都可能发生。有关各方要严守核安全底线，远离核战争红线，全力避免走到不可收拾的境地，造成无法挽回的后果。

　　第二，要推动危机政治解决。冲突战争没有赢家，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一正确出路。无论形势多么复杂，政治解决的大门不能关上，争取和平的努力不能松懈。乌克兰危机本质上是欧洲安全矛盾的总爆发，是冷战思维和集团政治酿成的悲剧。各方要秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，在照顾彼此合理关切的基础上，探讨构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，从根本上解决危机背后的安全赤字，实现欧洲大陆的和平稳定。

　　第三，要降低危机外溢影响。危机让冲突地区数十年的发展成果毁于一旦，当事方为此遭受了难以估量的损失。在全球化深入发展的今天，冲突和其他因素相互影响、相互叠加，拖累了全球复苏和可持续发展步伐。中方呼吁国际社会，特别是联合国继续把发展问题置于国际议程的优先位置，努力化解乌克兰危机的溢出效应，帮助发展中国家渡过难关，防止来之不易的发展成果付之东流。

　　他说，在乌克兰问题上，中方始终主张各国主权和领土完整都应得到维护，《联合国宪章》宗旨和原则都应得到遵守，各方合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。中方将继续站在和平一边，站在对话一边，同有关各方加强沟通协调，共促乌克兰问题早日得到政治解决。

(责编：曹欣悦、崔越)

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