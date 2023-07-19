新华社北京7月19日电 俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫18日与土耳其外交部长哈坎·菲丹通电话，讨论了在俄罗斯停止执行黑海港口农产品外运协议后向全球亟需粮食的国家供应粮食的替代方案。

土耳其外交部18日说，菲丹当天与拉夫罗夫通电话，讨论了黑海港口农产品外运协议相关话题。俄罗斯外交部说，两国外长就乌克兰局势最新进展交换了意见。

2022年8月6日，从乌克兰出发的第二批运粮船抵达土耳其伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡黑海入海口附近。新华社记者沙达提摄

围绕协议的替代方案，俄外交部声明写道：“两国外长审视了向世界上亟需粮食国家供应粮食的其他方案，这些方案将不受乌克兰和西方国家的破坏。”

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫17日宣布，由于黑海港口农产品外运协议中涉及俄方部分没有得到落实，俄罗斯将不再执行这一协议。乌克兰总统发言人谢尔盖·尼基福罗夫同一天说，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基希望乌方可以在俄罗斯退出协议情况下继续从黑海港口出口粮食。（包雪琳）

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