2023年，人民网英国公司继续推出特别策划“我们的中国故事”第五季至第八季，22位英国文化界、学界、教育界的知名人士将讲述他们与中国的交往故事。他们或许行业并不相同，但共同的是他们的中国情结、对中国文化的热爱以及对英中人文交流合作的热诚和执着。

人民网伦敦7月19日电 （余颖、吴莎）桃花树下把酒言欢，望庐山瀑布飞流直下，共赏中秋明月……英国威尔士音乐人、作曲家葛瑞斯·波尼洛2011年驻留成都，创作了以中国著名诗人李白的生平为主题的专辑《不朽的诗人》，让西方民众了解李白的传奇人生。

被从未听过的东方音乐所吸引，葛瑞斯将李白的诗歌意象、威尔士音乐与二胡、古筝、琵琶、萧等中国传统乐器融合在一起，跨越时代和文化的鸿沟。这些脍炙人口的威尔士语歌曲仍出现在他今夏英国各地巡演的曲目单，传唱至今。

近几年，在南威尔士大学攻读音乐学博士及研究印度东北部卡西山音乐的经历，让葛瑞斯的音乐创作更开放多元化。他期盼与中国音乐家一起创作新音乐作品，为西方人了解中国历史和文化打开另一扇窗。

葛瑞斯·波尼洛

以音乐之名与成都共鸣

葛瑞斯·波尼洛在成都演出。资料照片

人民网：人们都称您为威尔士“民谣小王子”，2011年您以驻留音乐人的身份首次到访成都，寻找音乐创作灵感。成都给您留下了哪些印象？

葛瑞斯·波尼洛：2011年，我参加英国文化协会和PRS基金会组织的艺术家驻留计划，在成都艺术剧院与当地的音乐家工作了七周。驻留前我没来过中国，这对我来说是一次独特的经历。我彻底被成都震撼了。成都是一座繁忙的城市，新的建筑拔地而起，同时非常注重历史文化遗产的保护。成都的美食也让我印象深刻，我从来没品尝过如此劲辣的食物。

人民网：在剧院驻留期间，您和成都本土音乐家有很多互动交流，请您分享一下其中的难忘瞬间。

葛瑞斯·波尼洛：在成都时我一直在努力学习中文，但说得还是不流利，大多数本土音乐人也不会说英语，所以音乐成为了我们沟通的桥梁。尽管我们之间有语言和文化的差异，但音乐在情感和思想层面使我们产生共鸣。我在剧院里接触了许多没见识过的音乐、舞蹈和乐器。剧院的音乐家还单独为我演奏各种乐器，我至今记得第一次现场听到蒋蒨弹古筝的场景，打动我的是她炉火纯青的弹奏艺术，弹奏的乐曲悦耳动听，余音袅袅，让我沉浸于中国名曲编织的仙境。

人民网：中国音乐最吸引你的是哪一点？

葛瑞斯·波尼洛：我深深地被中国民族乐器的声音迷住，逐渐对它们的音效和音域有所了解。中国的五声音阶非常有趣，这是我第一次在蓝调音乐外认识到这样的音阶，我总是惊叹中国音乐用五个音符就能表现如此美妙的旋律。中国音乐最令我着迷之处是它惟妙惟肖的拟音演奏，在弹奏时模仿一个场景或是动物的声音、自然界的声音，比如音乐家会敲击手鼓来模仿一只鹅或一群鹅走路。中国音乐不仅具有注重旋律性，也富有抽象性，这让我深受启迪。

李白诗歌的意象重塑

《不朽的诗人》专辑封面。

人民网：李白在中国家喻户晓，西方人对他知之甚少。请您介绍一下创作《不朽的诗人》背后的故事。

葛瑞斯·波尼洛：我想用威尔士民谣优美的旋律娓娓道来李白颠沛流离的一生，他从少时辞亲远游，跨越雄川大山，一路颠沛流离，最后与世长辞。《子夜吴歌》《静夜思》《月下独酌》……专辑里许多歌曲都采用了李白的诗词或诗歌中的意象来叙述他的人生旅程。我的歌曲《山中问答》灵感来源于李白的同名诗歌和《访戴天山道士不遇》，我写道“我翻山越岭/但求老隐士一席话/在这片桃花林中/是否有他播下的种子？”李白是如此浪漫，简短的诗句意蕴深厚，我想这就是为什么他是中国最著名的诗人。

我还想为成都绘制一幅“声音肖像”，我在成都不同的地点录音，记录了街头卖面条小贩的吆喝声、建筑工地的声响、公园里鸟啼……捕捉当代中国的律动。我希望用音乐回馈成都，因为我在中国合作的音乐家们都来自这里。

为了这张专辑，我在英国与The Mavron String Quartet 和作曲家Seb Goldfinch，以及伦敦的中英乐团进行了合作，又在成都和当地音乐家一同录制中国传统音乐部分。所以《不朽的诗人》是由威尔士、伦敦和中国的音乐人携手完成的作品，是一次真正的跨文化合作。

人民网：西方乐迷对您这张浪漫专辑反响如何？

葛瑞斯·波尼洛：《不朽的诗人》在威尔士十分受欢迎。因为之前从未听过类似的专辑，当地人对它非常感兴趣。该专辑还获得了2014威尔士语年度唱片奖，这在威尔士文化中是一个很高的荣誉。让更多威尔士人了解到李白和中国传统音乐，将自己在中国开展的工作分享给世界各地的人们，我感到很高兴。该专辑还成为Wyn Mason的威尔士语戏剧《Rhith Gan》的灵感来源。Mason因为我的专辑对李白产生兴趣，创作了这部关于父女关系的现代戏剧，李白化身为剧中父亲的精神导师。我还为表演提供了现场音乐伴奏，弹奏琵琶和吉他。该剧在2014年威尔士艾丝特福德节上荣获戏剧奖。

人民网：好的音乐可以不用听懂歌词，它的旋律就会让你感同身受。这些威尔士语的歌曲也引起了中国观众的共鸣，乐迷们带给您怎样的反馈？

葛瑞斯·波尼洛：中国观众们对威尔士民谣、威尔士传统音乐与中国传统音乐的融合感到耳目一新。他们很想了解更多关于我的音乐，以及我为什么对李白和中国传统音乐感兴趣。专辑发行后，我被邀请到北京、成都、重庆、昆明等多个城市巡演，和一同制作《不朽的诗人》的中国音乐家们度过了一段美好的时光。

音乐的力量来自分享

葛瑞斯·波尼洛演出资料照片

人民网：您是如何吸取东方元素中与西方创作手法不同的音乐技法，运用于自己的音乐创作中？

葛瑞斯·波尼洛：目前我在制作一张威尔士传统音乐的新专辑，和中国音乐家合作后带给我对吉他演奏的思考至今在影响我的创作。当我弹奏吉他时，有时就会不自主地模仿中国乐器的声音或者中国音阶的旋律。我现在还在演奏《不朽的诗人》里的歌曲，上周我在斯旺西表演时，就弹唱了一首关于李白离开白帝城的歌曲。希望有一天我能与制作这张的中国音乐家们再次完整地演绎它。

人民网：这几年您在南威尔士大学攻读博士学位，研究印度东北部卡西山的音乐。学习了解不同国家的音乐，和不同国家音乐人合作有什么价值？

葛瑞斯·波尼洛：音乐家们的跨国合作不仅是同心协力创新的过程，更让人有机会探索自己的文化，并分享给他人。我希望通过多元文化音乐交流来加深文化之间的了解。如果国际音乐交流建立在相互信任，注重文化敏感性的基础上，它是非常具有价值的。大家用乐器交流和分享，比起在桌上争论，亦或是武力相见要好太多。音乐的力量来自于分享，也是将不同文化背景的人们聚集起来的方式，音乐更是一种超越语言的交流。

人民网：未来您希望与中国音乐家开展哪些新合作来推进跨文化交流？

葛瑞斯·波尼洛：我之前未探索过中国民谣。它比中国传统音乐更接地气，如果要加深对民谣的了解，我可能需要探访比较偏远的地区和村庄。这也是我目前在印度东北部所开展的工作。在我看来印度东北部和中国西南有很多相同之处，特别是像云南地区。我对促进两地音乐家之间的交流很感兴趣，也期待能带着更多威尔士音乐人与中国音乐家创作新作品。

(责编：崔译戈、杨牧)