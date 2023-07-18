人民网利兹7月17日电（记者邢雪、郭锦标）17日，主题为“共创繁荣未来”的中国-北英格兰合作论坛在英格兰北部城市利兹举行，来自中英双方数十家企业代表及当地经贸界人士共聚一堂，分享发展经验，寻找合作契机，共话中英经贸合作的未来。

中国驻英国大使郑泽光在论坛上表示，北英格兰地区在英国经济中特为特殊，在制造业、金融服务业、文化创意产业、教育产业等多个方面都具有优势。此次论坛的主要目的是创造机会搭建平台，让中英企业家面对面畅谈他们在两国开展业务的情况，探讨更多的合作机会。

郑大使提到，7月6日，习近平主席向中英贸易“破冰之旅”70周年活动致贺信。习主席在贺信中指出，希望中英各界有识之士传承富有远见、开放合作、敢为人先的破冰精神，奋力开拓合作共赢新局面，推动构建开放型世界经济，为促进中英友好合作作出更大贡献。

郑大使指出，目前全世界经济遭遇诸多逆风，英国经济出现很多挑战，通货膨胀率高，经济增长率接近于零，在此情况下，英国也在积极寻找对外投资贸易机会。中国今年一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，全年增长有望走在世界主要经济体前列。中国始终坚持扩大开放，因此我们愿意和包括英国在内的和世界各国的扩大合作，今后还要继续举办这样的经贸活动来为中英两国企业家创造更多的契机。

郑大使强调，中英双方要合作的更好，应该坚持几条原则：第一，坚持互利共赢；第二，积极拓展新领域，如新能源、金融服务、创意产业等合作潜力很大；第三，两国政府都要为双方的经贸合作营造公平、公正、非歧视性的营商环境。中国反对英方限制中国一些投资。搞泛化国家安全概念、歧视外来企业的做法，损人不利己；第四应该搭建更多的平台和桥梁，拓展更多的互利合作。

英中贸易协会首席商务官尤明明在论坛上介绍说，70年来，中国发生了翻天覆地的变化，英中贸易协会始终支持和促进中英之间的经济合作。2022年下半年，位于北英格兰的约克郡和亨伯地区在英国所有地区中同比经济增长最快，所有主要出口部门都有显著增长。随着国际旅游的开放，地区出口将很快达到创纪录的水平，欢迎中国地方和商业界人士前来访问，也希望看到更多的英国地区代表团访问中国。“我们对中国市场保持乐观，并将继续与中英企业合作，增加双边接触，实现互利共赢。”

本次参加论坛的企业来自中英两国家电制造、食品工业、可再生能源、医疗器械、法律咨询、地产交易等诸多领域，会场气氛友好热烈。中英企业界人士纷纷表示，看好中英两国企业和经贸合作前景，期待加深与彼此的务实合作。中国企业重点分享了在英国投资营商的发展故事与成功经验，一些英国企业分享了他们积极开拓中国市场的经历以及对中国市场的信心，有3家英国企业将中国视为其最大海外市场。英国企业界人士纷纷表示，希望尽快与中国伙伴建立更加紧密深入的联系，共同发展，共谋未来。

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