人民网藤泽7月18日电 （许可、朱玥颖）17日上午，在中华人民共和国国歌作曲者聂耳不幸溺水遇难的日本藤泽市鹄沼海岸，再次响起庄严的《义勇军进行曲》。中国驻日本大使馆、藤泽市政府、昆明市政府、聂耳纪念碑保存会、湘南日中友好协会及日本当地民众、在日华侨华人近百名，齐聚聂耳纪念广场，共同缅怀这位中国人民敬爱的音乐先驱并向纪念碑献花凭吊。

1935年7月17日，聂耳在鹄沼海岸附近游泳时不幸溺亡，时年仅23岁。为悼念这位优秀的中国青年，藤泽市当地人民自发于1954年建造了聂耳纪念碑，并于每年7月的聂耳忌日举行追思纪念活动。1981年，藤泽市与聂耳的出生地昆明市结成友好城市，在多个领域深化交流合作，赓续友好情谊。

中国驻日本大使吴江浩在纪念仪式上致辞。人民网 许可摄

中国驻日本大使吴江浩对藤泽市政府和各界友好人士数十年如一日，坚持举办聂耳纪念活动表示诚挚敬意。吴江浩表示，今天的中国巍然屹立在世界的东方，正在民族复兴的伟大征程上阔步前行，中日两国克服重重困难，51年前实现邦交正常化，各领域交流合作成果丰硕，为两国人民带来巨大福祉，这是对聂耳英灵最好的告慰。今年是《中日和平友好条约》缔结45周年，在两国对外关系中，以和平友好命名的条约仅此一项，表达了两国人民不允许历史悲剧重演的共同心声，也将和平友好确立为双方必须忠实履行的法定义务。我们要始终不渝地以史为鉴，不忘初心，珍爱和平，共筑友好，推动两国关系排除阻力向前发展，构建契合新时代要求的中日关系。

藤泽市市长铃木恒夫在纪念仪式上致辞。人民网 许可摄

藤泽市市长铃木恒夫在纪念仪式上表示，今年是《日中和平友好条约》缔结45周年，也是藤泽市因聂耳与昆明市结缘，缔结友好城市42周年。双方珍惜友好历史，积极开展交流活动。每年举行的聂耳“碑前祭”纪念活动意义深远，从地方层面为日中关系的改善发挥了积极作用。未来希望与两国友好人士携手，进一步推动日中友好关系向前发展。

昆明市副市长安恩法在纪念仪式上致辞。人民网 许可摄

昆明市副市长安恩法表示，今年是聂耳故去88周年，昆明也在举办纪念聂耳的系列活动。昆明市已与藤泽市携手走过42个春秋，期待未来继续弘扬友好交流传统，进一步增进相互理解，加强交流合作，为中日两国人民世代友好而不懈努力。

参加纪念活动者全体起立默祷。人民网 许可摄

日本当地民众、在日华侨华人等依次向聂耳纪念碑敬献鲜花。人民网 许可摄

聂耳纪念碑前摆放着悼念的花束。人民网 许可摄

近百名中日友好人士依次向聂耳纪念碑敬献鲜花，缅怀这位人民音乐家短暂而辉煌的一生，并期待通过纪念活动凝聚和平友好共识，共创中日美好未来。

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