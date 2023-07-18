5月13日，苏信驾车行驶在自己曾经参与建设的塞内加尔捷斯-图巴高速公路上。

共建“一带一路”倡议实施以来，众多基建项目推动了当地城市建设和民生发展。许多参与其中的建设者，不仅实现了自我价值，还收获了幸福的家庭。参与多项公路建设的多哥青年苏信就是其中的一员。

苏信（本名莱昂·科西维）今年36岁，目前担任塞内加尔达喀尔快速公交项目经理助理。在多哥洛美大学孔子学院学习了汉语后，苏信应聘加入中国路桥公司，在之后十余年的时间里，他参与了多个中非合作项目的公路建设，从翻译成长为项目管理人才。2018年，在参与塞内加尔捷斯-图巴高速公路建设期间，苏信结识了塞内加尔当地女孩莫妮克，两人在塞内加尔捷斯安家，妻子莫妮克是一名高速公路收费员。

苏信目前参与的达喀尔快速公交系统项目，是塞内加尔第一条城市快速公交线路。这条长约18公里的道路将穿过达喀尔人口密度最高的社区和核心商务区，建成后有助于缓解首都交通压力。

苏信说，他在中国公司学到了安身立命的本领，收获了幸福的家庭。他希望未来能够参与更多中非合作项目建设，为子孙后代创造一个美好的生活环境。

新华社记者 李亚辉 摄

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