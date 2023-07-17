严 瑜

图为天津港全物联网集装箱码头（无人机照片）。

新华社记者 赵子硕摄

联合国贸易和发展会议日前发布《2023世界投资报告》显示，2022年中国吸引的外国直接投资额增加5%，达到创纪录的1891亿美元。对此，外媒认为，在世界经济面临多重挑战的背景下，中国吸引外国投资逆势增长，说明中国市场吸引力巨大，也再次表明世界向中国经济投下“信任票”。

外企加码投资，拓展在华业务

联合国贸易和发展会议发布的报告显示，2022年，受乌克兰危机升级、食品和能源价格高涨及公共债务飙升等因素影响，全球外国直接投资较上年下降12%。其中，流入发达经济体的外国直接投资下降37%。与之相比，流入发展中国家的外国直接投资增长4%。中国吸引外国直接投资额继续稳步增长，达到创纪录的1891亿美元。

2023年，中国对外资的吸引力依然强劲。埃菲社5月曾引述中国商务部发布的数据称，今年1—4月，中国实际使用外资金额4994.6亿元人民币，同比增长2.2%。在这之中，制造业和高技术产业表现突出，同比分别增长4.1%和12.8%。该社报道称，2022年，中国商务部修订《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大外商感兴趣的投资领域。中国旨在通过放宽法规、引入优惠措施和进一步开放市场来吸引更多海外资金。

众多外企也纷纷“用脚投票”，通过在华拓展业务、加码投资等实际行动表明对中国市场的信心。华南美国商会发布的《2023年中国营商环境白皮书》显示，中国是企业投资最青睐的热土，超九成受访企业将中国视为最重要的投资目的地之一。

“美国大型科技公司戒不掉中国瘾”，日本《日经亚洲评论》近期以此为题报道称，今年以来，美国最强大科技公司的负责人络绎不绝地在北京开展活动。美国科技行业对中国的关注，表明中国对美高科技公司的重要性。

德国《商报》网站近日也报道称，德国中小企业仍希望继续在中国投资。报道以一家总部位于德国哈根的金属加工企业威尔斯公司为例，该公司自2014年以来一直在上海附近设厂生产，并于2020年对现有工厂进行了扩建。目前，威尔斯公司约13%的营业额来自亚洲。该公司管理合伙人尤尼乌斯认为，中国是个“有吸引力的地方”，也将是未来10年最重要的增长地区之一。

《商报》指出，许多企业家都有和尤尼乌斯相同的看法。一项最新研究表明：约26%的德国中小制造企业正在考虑将其生产能力从德国迁出，其中40%的企业将转向亚洲、15%的企业明确表示将转向中国；在拥有超过1000名员工的规模较大企业中，有36%希望将生产转移到其他地方，其中60%打算转移到亚洲、23%打算转移到中国。中国德国商会最近一项调查证实，德国企业仍希望增加对世界第二大经济体的投资。

彭博社注意到，从路易威登到东方汇理，众多法国企业也纷纷选择继续深耕中国市场。

经济持续增长，中国引力强劲

分析认为，外资“加仓”中国，得益于中国超大的市场规模、完善的产业体系和丰富的人才储备，也反映出中国营商环境持续优化，投资便利化水平不断提高。

中国贸促会发布的2023年第一季度中国外资营商环境调研报告显示，97%的受访外企对去年四季度以来中国政府出台的外资政策评价为“满意”以上；对获取金融服务、解决商业纠纷、市场准入等指标的满意度均超过80%。

《纽约时报》刊文指出，对德国企业来说，在中国的发展至关重要。德国化工巨头巴斯夫执行董事会主席薄睦乐表示，在华业务能让公司有效抵消欧洲高能源成本等带来的影响。“如果没有中国，公司所需的重组会变得不可能。”

德国《商报》引述德国机械制造商均普智能公司高管托马斯·恩斯特的观点称，成本并不是在中国扩大生产的唯一理由，在中国还可以更快地推进项目以及更快地找到训练有素的工程师。均普智能公司的销售额主要来自汽车行业，而该行业的增长主要源自中国。5年前，该公司在中国的员工人数为50人，现在已增至约500人，预计这一数字还将继续增加。

迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔认为，中国经济增长基础稳固，有强大的制造业和人才库支撑，这对创新至关重要。中国基础设施完善，金融科技实力雄厚，在人工智能、物联网等前沿技术方面发展迅速，这些竞争优势对外国企业充满吸引力。

根据《2023世界投资报告》，流入中国的外国直接投资主要集中在制造业和高科技行业，投资大多来自欧洲的跨国企业。面对错综复杂的世界经济形势，中国不断增强创新引领作用，努力发展新产业新业态，一系列坚持推动高质量发展的实际举措让越来越多外资企业看好中国经济的长期发展前景。

彭博社报道称，中国正展开魅力攻势吸引外资，出台了一系列开放自贸区的措施。报道指出，根据中国国务院6月29日公布的一份文件，政府将在符合条件的自贸区或自贸港实施一系列新的规则。对此，香港汇丰银行控股公司首席亚洲经济学家范力民认为，新措施将有助于自贸区的境外公司“更加顺利地（开展）金融活动”，这向外国投资界发出了信号——中国正逐步加大开放力度。此外，彭博社还注意到，中国领导人最近几周发表了关于中国致力于开放的讲话，承诺保护和欢迎外国投资者。

发展前景看好，提供更多机遇

正如跨国医疗企业美敦力董事长兼首席执行官杰夫·马萨所说：“一个个项目，都是我们对中国市场投下的‘信心票’。”外企高管纷至沓来、对华投资持续加码，彰显的是对中国经济发展前景的信心。

俄罗斯大亚洲电视台台长列别杰夫注意到，中国国家主席习近平在二〇二三年新年贺词中曾强调：“中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变。只要笃定信心、稳中求进，就一定能实现我们的既定目标。”列别杰夫认为，中国经济具备抗压能力，充满活力和能量。

近期，国际货币基金组织、世界银行、经济合作与发展组织等国际机构纷纷上调2023年中国经济增长预期。世行预测2023年中国经济将增长5.6%，经合组织预测将增长5.4%。两大机构均认为，中国将为世界经济发展带来动力。

美国《华尔街日报》网站报道认为，6月下旬召开的第十四届夏季达沃斯展现出中国经济发展的信心。该网站报道称，中国国务院总理李强在夏季达沃斯论坛上表示，中国有进一步发展的潜力和空间。此外，李强重申了中国的对外开放政策，并呼吁各国进一步树立合作共赢的理念，携手应对全球性挑战。对此，报道指出，中国政府一直在努力吸引海外资本投资中国。中国国务院近期表示，将推出更多刺激政策以拉动经济增长。

还有外媒认为，本届夏季达沃斯论坛凸显了中国欢迎外国投资者和企业家这一信息。世界收到了中国重回经济复苏之路的重要信号。

比利时中国经贸委员会主席贝尔纳·德威特表示，中国为全球产业链供应链的运行提供重要支撑，今年中国经济增长前景看好，将进一步助力全球经济复苏。

美国富达国际公司首席执行官安妮·理查兹日前在接受《日本经济新闻》专访时表示，“中国可为全球经济提供很多东西”。比如，中国现在是电动汽车及太阳能板领域发展的领军者；中国在可再生能源供应链方面的作用使其成为能源转型中的关键角色。

国际社会普遍认为，未来，中国将继续以自身发展为全球提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。国际货币基金组织测算分析，中国经济增速每提高1个百分点，就将带动与中国相关联的经济体增速提高0.3个百分点。该组织总裁格奥尔基耶娃表示，预计今年中国对全球经济增长的贡献率将达到1/3左右。

(责编：曹欣悦、崔越)