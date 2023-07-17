人民网雅典7月17日电 （记者谢亚宏）在共建“一带一路”倡议提出十周年和中国第十一个“全国低碳日”之际，以“低碳发展 绿见未来”为主题的国家能源集团国华投资欧洲新能源公司（以下简称欧洲新能源公司）企业开放日暨社会责任报告发布活动日前在希腊色雷斯风电项目格拉玛提卡奇风电场举行。

此次活动邀请希腊“Z世代”大学生代表，项目所在地消防局、林业局相关人员，科莫蒂尼第八小学以及员工家属、社区民众共计40余人，实地参观考察了格拉玛提卡奇风电场。

参访嘉宾行走在高大的白色风机间，认真聆听着风机的构造、发电原理、电力输送过程等基础知识，以及公司安全生产管理系统、为保护鸟类特意安装的防护系统等专业内容，实地考察风机运行、维护、检修等工作场景，身临其境地感受国家能源集团风电人的所思、所想、所愿。

希腊大学生代表德米特拉表示，非常感谢欧洲新能源公司为我们提供了实地参观风电场的机会，让我们能够将理论与实践相结合。对于“Z世代”年轻人来说，了解全球重要能源领域的新技术，并接受学术教育至关重要，未来，我们将致力于用学到的可再生能源技术为环境保护贡献一份力量。

活动期间，欧洲新能源公司还发布了《2023年社会责任报告》。该公司立足发展清洁能源职责使命，主动履行企业社会责任，一方面鼓励技术创新赋能绿色发展，通过清洁能源架设合作平台，用实际行动守护地球家园；另一方面秉持务实开放包容的理念，诚心实意关爱员工，积极组织跨文化交流活动，推动中希文化交流，融入当地社区文化，赢得了当地人民的信任和认可。

国华投资欧洲新能源公司收购的色雷斯风电项目是中国在希腊落地的首个风电项目，总装机容量7.82万千瓦，每年产生约1.6亿千瓦时的绿色电力，可满足希腊3万户家庭的年用电量；每年可减少二氧化碳排放约21万吨，相当于每年种树36万棵，为改善希腊能源结构和节能减排工作做出了积极贡献。

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