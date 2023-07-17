人民网雅典7月17日电 （记者谢亚宏）作为2023希腊雅典·埃皮达鲁斯艺术节重要演出之一，中国著名钢琴家郎朗音乐会15日在两千年历史的雅典卫城希罗德·阿提库斯古剧场上演。

古城雅典连日的高温丝毫未削减观众们的热情，能容纳5000人的阿提库斯剧场内座无虚席。本次音乐会由郎朗的伯乐——德国指挥家克里斯托夫·艾森巴赫现场指挥，来自雅典国家管弦乐团的音乐家们同郎朗一起演奏了爱德华·格里格《A小调钢琴协奏曲》和彼得·柴可夫斯基《F小调第四交响曲》，为现场观众呈现了一场无与伦比的音乐盛宴。

“这是一场文化盛宴，也是一次心灵的碰撞。”毕业于雅典音乐学院的希腊观众玛丽亚激动地说：“十四年前我就在雅典看过他的音乐会，今天他高超的技艺和精彩的表演再次彻底征服了我，真的是太棒了！”演出终了两次谢幕，郎朗即兴追加了一首中国名曲《茉莉花》以及迪士尼动画插曲《It's A Small World》。

“雅典是西方文明的起源，整个欧洲的文化都是以希腊文化作为基础。”在接受当地华文媒体《中希时报》专访时，郎朗表示：“在希腊这个悠久的文明古国，在如此伟大的古剧场表演，与历史和文明隔空对话，探讨中西方音乐的共鸣，终于圆了我多年的梦想。”

演出所在的阿提库斯古剧场，始建于公元前2世纪，如今所见的剧场建筑是在公元161年，由罗马元老院中的希腊人贵族希罗德·阿提库斯兴建，为世界上最古老的剧场也是同时期最杰出的建筑物之ㄧ，可容纳大约5000名观众，至今仍在使用。

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