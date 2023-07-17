人民网 谢莹

——如果你去中国，最想做什么？

——如果我去中国……

在桂林的山丘上/去湖北/关注龙舟赛

转道上海/然后去往长城/午间/抵达秦始皇陵

在一个可爱的夜晚间/在喜马拉雅间/去抚摸大熊猫

去往西藏/在山谷中向拉萨致敬

站在珠穆朗玛峰的顶端/用一个手势拥抱世界......

这是一群来自法国的孩子用歌声传递的真挚回答。今年端午节，法国的巴黎宝丽声童声合唱团与湖北秭归县实验小学合唱团隔空合唱《如果我去中国》，用歌声诠释了“美美与共，天下大同”，表达了法国小朋友们心中对中国的美好向往。

2024年是中法建交60周年，届时中法两国将共同举办中国文化旅游年等活动增进中法民众相互交流了解。值此机会，巴黎宝丽声童声合唱团团长特里戈·伊丽莎白接受人民网采访讲述合唱团与中国的奇缘。

巴黎宝丽声童声合唱团成立于1994年，活跃于法国各大舞台。他们还积极拥抱世界，已在英国、意大利、西班牙等十余个国家进行巡演，2017年与2018年两次赴华巡演。伊丽莎白认为出国巡演让孩子们通过音乐的桥梁亲自去探索一个陌生的国家，有助于他们的成长并建立自己的理解。

2017年，巴黎宝丽声童声合唱团在中国巡演时参观长城。受访者供图

五年前，借来中国巡演的机会，伊丽莎白和合唱团的孩子们游览了北京、上海、西安、南京等多个城市，参观了包括故宫、长城和兵马俑在内的名胜古迹。与歌词高度吻合的中国巡演经历，对于伊丽莎白来讲指挥孩子们演唱这首《如果我去中国》更像是趟回忆之旅。

“中国人多，有很多的高楼大厦，让我印象最深刻的还是中国与法国迥然不同的文化和热情的人民。无论是在演出的地方，还是在酒店、机场、火车站，都能感受中国人真诚的欢迎。感谢巡演把我们带到了中国，让我们认识西方媒体从未展示过的真实的中国。”从中国回来后，伊丽莎白不断向家人和朋友推荐：“一定要去一次中国，才能懂得她的神奇。”

2023年5月，巴黎宝丽声童声合唱团录制歌曲《如果我去中国》。受访者供图

参加此次演出的孩子们大多没有去过中国，为了增进大家对歌词的理解，排练时伊丽莎白当起了孩子们的云导游，为大家介绍每句歌词的含义和端午节的来历。伊丽莎白认为这首歌中有两句歌词很有意思——“如果我去中国/和我的小伙伴们一起”真切地表达了合唱团计划明年再次去中国巡演的期望，也希望这首《如果我去中国》是中国巡演计划的新起点。

参加《如果我去中国》演出录制的15名小演员中，有3人曾去过中国并留下了美好的回忆，其他孩子们则充满了对中国的向往与期待，“如果有一天能去中国，我想参观中国的名胜古迹，一定要去长城看看”“我对上海非常感兴趣，中国是我梦想的旅行目的地”“如果有机会回去，我想去逛逛故宫和长城”“我非常想去中国的乡村看看，去探索不同城市旅行时的生活方式”。

2023年4月，巴黎宝丽声童声合唱团在意大利罗马演出。受访者供图

伊丽莎白透露合唱团计划在2024年春节再次到中国巡演，并尝试演唱中文歌曲，目前孩子们已学会《月亮代表我的心》等经典歌曲。

明年，巴黎宝丽声童声合唱团将迎来30岁的生日。中国巡演后，他们将在六月唱响2024巴黎奥运会。音乐无国界，童声传递友谊，期待合唱团的孩子们用歌声让中法两国民众有更多相互了解的机会，用歌声描绘出对未来的共同美好期盼。

(责编：王禹蘅、杨牧)