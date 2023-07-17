新华社河内7月17日电 通讯：美国在越南投下的集束炸弹贻害至今

新华社记者孙一 陶军

美军最后一架直升机1975年4月30日撤离西贡，标志着越南战争的结束。然而，近半个世纪过去，美国人当初在越南投下的弹药依然影响着越南人的生活，不少越南人近日在接受采访时不同程度表达了对集束炸弹造成伤害的担忧和恐惧。

阮氏王今年70岁，居住在越南首都河内市清池县，曾亲历越战。她告诉新华社记者，越战期间，美军对河内展开疯狂轰炸，投下大量炸弹，“两枚集束炸弹击中了我邻居家的房子，两家总共十几个人被炸死了，现在我想起来还后怕”。

越南战争结束至今已近半个世纪。然而战争期间美军在越南遗留的爆炸物，至今仍威胁着越南人民生命健康和财产安全，许多人被夺去生命或身体残缺，经济社会发展受到严重影响。

据不完全统计，美军在越南本土使用约1500万吨炸弹、地雷和炮弹，其中约80万吨未爆炸，散落在越南近20%的国土范围内。越方数据显示，越战结束后近50年间，遗留未爆炸弹已造成4万多人死亡、6万多人受伤。

5月25日，越南中部昆嵩省得河县，24岁的农民阿儿在自家木薯地劳动时发现一枚未爆炸弹并把它带到了岳父家里。“他用刀砍炸弹时突然引发爆炸，当场死亡。他4岁大的儿子和22岁的小舅子送医不治身亡，他的妻子也身受重伤。”当地警察杜氏秋告诉新华社记者。

杜氏秋说：“这些年我耳闻目睹了许多未爆炸弹受害者的惨剧，令人痛心的是其中多数受难者是儿童，他们把未爆炸弹当成玩具，从而引发爆炸并造成死伤。”

2022年8月3日，在越南北部山罗省，年仅7岁的韦黄凯和哥哥韦黄谦在放学回家路上，发现一枚未爆炸的集束炸弹小炸弹，出于好奇他们当成玩具捡起来带回了家，玩的时候不幸掉落引发爆炸，两个孩子肝脏、肠胃和腿部受到严重损伤。

还有一些人希望从未爆炸弹中收集废金属以养家糊口，但不幸酿成悲剧。2017年8月18日，在中部庆和省庆山县，当地居民试图锯开未爆炸弹获取炸药和金属，炸弹突然爆炸导致6人死亡，其中包括4名儿童；2016年3月19日，在河内市河东郡，一名拾荒者试图从一枚超过100公斤的未爆炸弹中收集废金属时引发爆炸，造成4人死亡、10人受伤、131间房屋受损……这样的惨剧在越南各地不断出现。

除了造成平民伤亡，大量未爆炸弹还严重影响越南土地使用，制约经济发展。

美国政府近期宣布向乌克兰提供新一批军事援助，其中包括被美国法律划归为违禁类别的大杀伤力集束炸弹，在国际社会引起广泛争议和担忧。乌克兰军方日前表示，乌军已收到美国提供的集束弹药。

此举受到越南主流媒体广泛批评。越南《前锋报》发文说，集束炸弹比普通炸弹覆盖面更广、杀伤力更大，遗留未爆炸弹还会危及子孙后代，“在战场上，集束炸弹是十分残暴的武器，使用集束炸弹是很不人道的行为”。

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